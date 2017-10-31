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Belediye personeline işaret dili kursu  

Alanya Belediyesi personeline “İşaret Dili Eğitimi” verildi. ‘Engelsiz Kent Alanya’ sloganıyla çalışmalarına devam eden Alanya Belediyesi, çalışanlarına işaret dili kursu verdi

Belediye personeline işaret dili kursu  

Alanya Belediyesi personeline “İşaret Dili Eğitimi” verildi. ‘Engelsiz Kent Alanya’ sloganıyla çalışmalarına devam eden Alanya Belediyesi, çalışanlarına işaret dili kursu verdi

31 Ekim 2017 Salı 10:50
Belediye personeline işaret dili kursu  
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ÜÇ ay süren kursun ardından katılımcılara sertifikaları verildi. Alanya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törene Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, İnsan Kaynakları Müdürü Gani Şahin, Soysal İşler Müdürü Bilal Nurgül ve kursiyerler katıldılar. Kursun ardından Alanya Belediyesi’nde engelli bireylerin ihtiyaçlarının artık daha hızlı çözüleceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerleri tebrik etti. Törenin ardından kursiyerlere sertifikalarını Başkan Yardımcısı Yüksel ve birim müdürleri tarafından verildi.

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