belediye örnek oldu

ANKARA'NIN Etimesgut Belediyesi personeli, engellilere yönelik çalışmaları ile ilklere imza atan Alanya Belediyesi, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. 3 mimar, 2 mühendisten oluşan ekip, Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde yapımı planlanan engelli birey ve yakınlarının kullanımına açılacak tesis için Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nin çalışmalarını yerinde inceledi. Etimesgut Belediyesi’nden gelen ekibe, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi sorumlusu Esra Yemez, merkezi gezdirdi ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. İnceledikleri çalışmaları çok başarılı bulduklarını ifade eden Etimesgut Belediyesi personelleri, Türkiye’de bir ilçe belediyesi olarak Alanya’nın engellilere yönelik örnek teşkil edebilecek çalışmalar yaptığını gördüklerini ve kendi merkezlerinde de bu çalışmaları uygulayacaklarını belirttiler.



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