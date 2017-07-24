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Belediye'nin Can Yücel isyanı: Hiç olmazsa Google'a bakın

Datça Belediyesi, kente gelip Can Yücel türbesini soranlardan bıktıklarını ima ederek, "Hiç olmazsa Google'dan Can Yücel kimdir diye bir sorun" diye tweet attı

Belediye'nin Can Yücel isyanı: Hiç olmazsa Google'a bakın

Datça Belediyesi, kente gelip Can Yücel türbesini soranlardan bıktıklarını ima ederek, "Hiç olmazsa Google'dan Can Yücel kimdir diye bir sorun" diye tweet attı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:29
Belediye'nin Can Yücel isyanı: Hiç olmazsa Google'a bakın
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DATÇA Belediyesi'nin  Can Yücel'in mezarı nerede sorusuna  Twitter hesabından yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

"CAN YÜCEL'İN TÜRBESİ NEREDE" DİYE SORANLAR HİÇ OLMAZSA GOOGLE'YE BAKIN"

Datça'ya gelenlerin şair  Can Yücel'in mezarı ile ilgili sordukları sorulara isyan eden belediye, "Eski  Datça sokaklarında ' Can Yücel'in türbesi nerde?' diye soran misafirlerimiz, hiç olmazsa  Google'dan  Can Yücel kimdir diye bakınız" ifadelerini paylaştı.

Bu mesaj dün sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CAN YÜCEL KİMDİR?

Ünlü şair  Can Yücel 21 Ağustos 1926'da  İstanbul'da dünyaya geldi. Babası eski Milli Eğitim bakanlarından  Hasan Ali Yücel'dir.

1943 yılında, yakın dostu ve  Ankara  Atatürk Lisesi'nden sınıf arkadaşı  Gazi Yaşargil ile birlikte yurtdışı eğitim bursu kazandığı halde, babası, dönemin  Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel " Bakan, kendi oğluna torpil yaptı derler" diyerek karşı çıktı, söylendi.  Gazi Yaşargil, bu bilginin doğru olmadığını, ikisinin de ailelerinin imkânlarıyla yurt dışına gittiklerini açıkladı.
Ankara ve  Cambridge üniversitelerinde Latince ve Yunanca okudu. Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik,  Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. Askerliğini  Kore'de yaptı. 1958'de  Türkiye 'ye döndükten sonra bir süre  Bodrum ve  Marmaris'te turist rehberi olarak çalıştı. Ardından bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını  İstanbul'da sürdürdü. 1956 yılında  Güler Yücel ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı (Güzel ve Su) ve bir oğlu (Hasan) oldu.
Son yıllarında Eski  Datça'ya yerleşti ve her hafta  Leman, her ay Öküz dergilerinde yazıları ve şiirleri yayımlandı.  Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`e hakaretten yargılanan Yücel, 18 Nisan seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi`nin  İzmir 1. sıra milletvekili adayı oldu. 12 Ağustos 1999 gecesi ölen şair, çok sevdiği günebakan çiçekleriyle uğurlanarak  Datça'ya defnedildi.

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