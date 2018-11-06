Belediye Meclisi’nde ‘Sera’ gündemine yoğun mesai 

ALANYA Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Alanya Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin açılışında yapılan yoklamanın ardından, Ak Parti grup sözcüsü Kerim Başkaptan, CHP grup sözcüsü Erdoğan Toktaş ve MHP grup sözcüsü Mustafa Tuna, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80. yıldönümü olan 10 Kasım, yanı sıra 24 Kasım’da kutlanacak Öğretmenler Günü münasebetiyle anma ve kutlama mesajlarını sundular. Konuşmaların ardından sözü devralan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de anma ve kutlama mesajlarının ardından ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kısa bir bilgi verdi.

2 KARARA CHP’DEN RET GELDİ, AK PARTİ ÇEKİMSER KALDI

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 7’nci raporunda yer alan kararda Türkler Mahallesi 314 ada 1 parselin güneyinde bulunan park alanına büfe yapılması ile ilgili karar CHP Grubu’nun ret oyu, AK Parti üyelerinin çekimser oyu ve MHP Grubu’nun kabul oyu sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun oy çokluğu ile alınan bir başka kararında ise Demirtaş Mahallesi’nde yer alan 1036 ada 1 parselin doğusunda bulunan otopark içerisinde trafo yeri tahsisi de yine CHP’nin ret, AK Parti’nin çekimser ve MHP’nin kabul oyu sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP VE AK PARTİ’DEN ‘RET’ OYU

Mecliste İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 4 numaralı kararı tartışmalara neden oldu. Plansız alanlarda yapılacak olan seraların kadastro yolundan 3 metre ve komşu parselden 2 metre çekme şartı ile ruhsata bağlanmasını sağlayan değişiklik talebine ilk itiraz CHP Grubu’ndan geldi. CHP Grup Sözcüsü Erdoğan Toktaş, alınan kararın Plansız Alanlar Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu ifade ederek, ilerleyen süreçte yaşanması muhtemel mağduriyetlerde gerek vatandaşı gerekse de meclisi zor durumda bırakmamak adına ret oyu kullandıklarını ifade etti.

AK Parti grubu ise ileride yaşanacak sıkıntıların göz önünde bulundurularak, kanuna aykırı bir hamle yapılması riskine girilmemesini gerektiğini ifade ederken konunun Antalya Büyükşehir ve Alanya Belediye’lerinin hukuk birimlerinde tekrar görüşülmesi adına talepte bulundu. Yanı sıra AK Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Şükrü Cimrin de, yasaya aykırı bir karar alma riskine girmektense Ziraat Bankası ile görüşülüp konunu çözüme kavuşması adına geniş çaplı bir istişare yapılması önerisinde bulundu.

‘ZAMAN KAYBININ ANLAMI YOK’

MHP Meclis Üyesi Mehmet Ali Tekin ise, Plansız Alanlar Yönetmeliği’ndeki “Eğer bir çevre planı var ise, ilgili madde geçersizdir” şeklindeki maddeyi okuyarak alınacak kararın yönetmeliğe aykırı olmayacağını ve Antalya’nın çevre planı olduğunu söyledi. Ancak CHP Grubu Antalya’nın çevre planının ilgili kararı alacak durumda olmadığını ifade etti. Yanı sıra MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna’da konudan muzdarip pek çok vatandaş olduğunu ve kararın bekletilmesinin hayal kırıklığı yaşatacağını vurguladı. Tuna, uygun olmayan bir durumun söz konusu olması halinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de görüşülebileceğine dikkat çekerken, zaman kaybına uğramamak adına kararın kabul edilerek Antalya Büyükşehir Meclisi’ne gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

KARARIN KOMİSYONA İADESİNE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ

Uzun süren görüş alışverişinin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konunun geniş kapsamlı araştırılması ve ilgili kurumlardan görüş istenmesi için, konunun tekrar ilgili komisyona iadesini oya sunarken, kararın komisyona iadesi oy birliği ile kabul edildi.