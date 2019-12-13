banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Belediye ile minibüsçüler arasında '25 kuruş' krizi

Tunceli Belediye Meclisi, şehir içi yolcu taşınan minibüslerde sivil yolcu ücretinin 50 kuruş zamla 2 lira 50 kuruş olmasına karar verirken, 1 lira 50 kuruş olan öğrenci ücretine ise zam yapmadı. Minibüs sürücüleri, öğrenciler için de 25 kuruş zam isteyip olumsuz yanıt aldığı belediyeyi protesto etmek amacıyla 72 saat kontak kapatma kararı aldı

GÜNCEL 13.12.2019, 17:11 13.12.2019, 17:13
Belediye ile minibüsçüler arasında '25 kuruş' krizi
banner404

TUNCELİ'DE , merkezden Munzur Üniversitesi'nin bulunduğu Aktuluk ile Atatürk mahallelerine yolcu taşıyan minibüs sürücüleri, sivil için 50 kuruş, öğrenciler için ise 25 kuruş zam yapılması talebinde bulundu. Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında toplanan belediye meclisi, şoförlerin talebini değerlendirip, sivil yolcu başına alınan 2 liralık ücrete 50 kuruş zam yaptı. Belediye Meclisi, 1 lira 50 kuruştan taşınan öğrenciler için alınan ücrette ise değişiklik yapmadı. Minibüs sürücüleri, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüşüp öğrenciler için de 25 kuruş zam yapılmasını istedi. Ancak, minibüsçülerin bu talebi ret edildi. Bunun üzerine minibüs sürücüleri, belediyeyi protesto edip, 72 saat boyunca kontak kapatma kararı aldı. Dünden bu yana çalışmayan özel minibüs sürücülerinin aldığı karara karşı belediye, bünyesindeki otobüs seferlerini artırdı.
BELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR
Belediye ile minibüsçüler arasında başlayan 25 kuruşluk kriz sürürken, şoförler belediye önünde basın açıklaması yaptı. Minibüs şoförleri adına basın açıklaması metnini okuyan Mustafa Tayam, öğrenciler için de 25 kuruş zam istediklerini söyledi. Tayam, şunları söyledi:
"Biz daha önce iki ayrı hat olarak çalışıyorduk ve aramızda rekabet olduğu için hem normal vatandaş hem de öğrenci fiyatlarını o günün şartlarında  aşağı çekmiştik. 2 yıl önce iki ayrı minibüs hattı birleştik ve tek hat olarak çalışıyoruz. Ancak bugün mazot fiyatları, enflasyon rakamları ortada. Çok makul bir talebimiz oldu belediyeden. Daha önce 2014 yılında zam yetkisi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na aitti ve bize çok yüksek fiyat verilmişti. Biz o zaman yüksek fiyattan yolcu taşımadık. Şimdi minibüs fiyatlarını artık belediyeler belirliyor. Biz belediyeden öğrenci fiyatlarına 25 kuruş, yetişkin vatandaş için ise 50 kuruş zam istedik. Zaten taşıdığımız yolcuların büyük bölümü öğrenci. Üniversiteye gidip, geliyoruz. Normal yolcu çok az. Yani normal yolcuya yapılan 50 kuruş zam hiçbir anlam taşımıyor, gülünç bir durum. Biz burada toplanıp protesto yapmaktan rahatsızız. İstediğimiz 25 kuruş zam. Grevi yarın bitireceğiz ama zam talebimiz devam ediyor. Şu an çalışmıyoruz, bir sürü zararımız var."
BELEDİYE BAŞKANI: ASLA ÖĞRENCİ ZAMMI DÜŞÜNMÜYORUZ
Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ise hat minibüsü şoförlerinin grev yapması ve belediyeyi protesto etmelerinin doğal demokratik hakları olduğunu kaydetti. Maçoğlu, öğrenciler için asla zam yapmayacaklarını ifade ederek, "Öğrencilerin taşıma ücretlerine zam yapılmasına karşıyız. Normal yolcuya 50 kuruş zam yaptık. Asla öğrenci zammı düşünmüyoruz. Gerekirse öğrencileri taşımak için ek otobüs seferleri koyarız. Zaten merkezde minibüs hatlarının olmadığı 3 mahalleye vatandaşı ücretsiz taşıyoruz. Bu uygulamamız devam edecek" diye konuştu.
 

#Belediye #Minibüsçüler #Tunceli Belediye Meclisi
Yorumlar (0)
13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:29
Güneş 07:55
Öğle 12:57
İkindi 15:28
Akşam 17:48
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
banner440
banner545