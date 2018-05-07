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Belediye çalışanlarından anlamlı bağış 

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Kızılay’a destek amacıyla kan bağışında bulundu

Belediye çalışanlarından anlamlı bağış 

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Kızılay’a destek amacıyla kan bağışında bulundu

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:13
Belediye çalışanlarından anlamlı bağış 
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ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Kızılay’a destek amaçlı kan bağışında bulundu. Fen İşleri çalışanları, form doldurup doktor kontrollerinin ardından sırayla kanlarını bağışladı. Daha önce kendisi de kan bağışında bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fen işleri ekiplerini tebrik ederek, “Fen işleri çalışanlarımız hayat kurtarmak adına kutsal bir görevi yerine getirdiler. Kendilerini kutluyorum. Kan bağışımız diğer birimlerimizde de devam edecek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiFen Işleri MüdürlüğüKızılay
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