Belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu! Muhittin Böcek de yer alıyor
Cumhuriyet Gazetesi’nden Aykut Küçükkaya tarafından kaleme alınan köşe yazısındaki, WhatsApp detayı kısa süre içerisinde yayıldı. Zira, 11 büyükşehir belediye başkanı tarafından WhatsApp grubu kurulduğu belirtiliyor.
BU bilginin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından paylaşıldığı, WhatsApp grubu üzerinden belediye başkanlarının çok daha sık ve hızlı bir şekilde haberleşebildiği, kendi aralarında fikir alışverişi yapabildiği belirtiliyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra WhatsApp grubunda şu isimler yer alıyor; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu.
Kaynak: ShiftDelete.net
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