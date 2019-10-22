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Belediye Başkanı tutuklandı

Terör örgütüne üye olmak suçundan 15 Ekim'de gözaltına alınan ve bugün mahkemeye çıkarılan Belediye Başkanı tutuklandı

GÜNCEL 22.10.2019, 19:47 22.10.2019, 19:48
Belediye Başkanı tutuklandı
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VAN'IN Erciş ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan 15 Ekim'de gözaltına alınan ve bugün mahkemeye çıkarılan eski Erçiş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı.

#belediye başkanı
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