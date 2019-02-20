Belediye artık e-devlet'te

ALANYA Belediyesi, yeni nesil belediyecilik anlayışı kapsamında hizmetlerin yerinde, hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için ardı ardına yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. İnsan odaklı dijital hizmet anlayışı ile fark yaratan Alanya Belediyesi, geçen günlerde yayımlanan IOS ve Android uygulamalarından sonra bu kapsamda son olarak internet ortamında tüm kamu hizmetlerinin güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayan 'e-devlet' platformunda yerini aldı.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

E-devlet uygulamalarında vatandaşa sunulan hizmetler hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız ile önce insan diyerek hizmetlerimizi yerine getirmenin uğraşısını veriyoruz. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile dijital olarak kurumsallaşıp bürokrasiyi azaltarak, vatandaşlarımızın işlerini daha da kolaylaştırarak, beraberinde elektronik dönüşüme, bilişime ayak uydurarak hızlı hareket ediyoruz" dedi. Alanya Belediyesi olarak 21. yüzyılın dijital sistemlerine entegrasyonda yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceklerini belirten Adem Murat Yücel, gerek yeni binadaki akıllı çözümleri gerekse de yeni projelerde hayata geçirecekleri cihazlar arası iletişim olarak bilinen (IOT) nesnelerin interneti konusunda yeni dönemde çalışmaları olacağını, Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Endüstri 4.0 kapsamında otomasyon süreçlerinin de hızla arttırılacağını belirtti.

