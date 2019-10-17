Belarus'tan ALTSO’ya iade-i ziyaret
Belarus’un Ivje Belediye Başkanı Aleksandr Ivanovich Bulak, bugün Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın konuğu oldu. Eylül ayında ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i, Grosni Bölge Valisi Vladimir Vasilyevich Kravtsov ile birlikte İvye’de ağırladıklarını hatırlatan Bulak; “Bugün iade-i ziyaret ve kurduğumuz güzel ilişkileri sürdürmek için Alanya’ya geldim” dedi. Ziyaretin ardından İvye Belediyesi ile ALTSO arasında iyi niyet protokolü imzalandı.
İVJE Belediye Başkanı Bulak’ı ALTSO Meclis Başkanı Metin Atalay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu ile yönetim kurulu üyeleri ve ALTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Anastasia Petrova Çetinkaya karşıladı. Beraberinde devlete ait süt fabrikasının müdürü Varanshcha İhar ile birlikte gelen Bulak, “ Eylül ayında ALTSO Başkanı değerli dostum Mehmet Şahin’i kendi ülkemizde, şehrimizde ağırladık. Çok güzel temaslarımız oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Grosni Bölge Valisi Vladimir Vasilyevich Kravtsov’un da başta Başkan Şahin ve siz olmak üzere Alanya’ya selamlarını getirdim. Alanya çok güzel bir şehir ve fazlasıyla ortak yönlerimiz var. Ekonomik işbirliği her iki şehrimizin de yararına olacak” dedi
İYİ NİYET MEKTUBU İMZALANDI
İki şehir ile ilgili bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaretin ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile İvye Belediyesi arasında iyi niyet protokolü imzalandı. ALTSO Meclis Başkanı Metin Atalay konuya ilişkin açıklamasında, “Tarafların iyi niyet beyanları doğrultusunda bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşılması, kurumlararası işbirliğine gidilmesi ve bu işbirliğinin şehirlerimizin ekonomik ve sosyal yaşantısına katkı yapması için bu protokolü imzaladık. Alanya’mıza ve iki ülke için hayırlı olsun” dedi.
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