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Belarus'tan 'Alanya Fahri Konsolosu'na büyük onur

Belarus Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Fatih Akın, Belarus Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü

GÜNCEL 25.09.2019, 14:56 25.09.2019, 15:00
Belarus'tan 'Alanya Fahri Konsolosu'na büyük onur
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Belarus'tan 'Alanya Fahri Konsolosu'na büyük onur
Belarus'tan 'Alanya Fahri Konsolosu'na büyük onur

DİPLOMATİK ilişkilerin 100. yılı anısına üstün başarılı diplomatlar için düzenlenen madalya töreni Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravçenko, diplomatlar ve seçkin davetlilerin katılımı ile 24 Eylül 2019 günü Ankara Sheraton Otel balo salonunda  gerçekleşti. Törende hizmet süresini tamamlayan Ankara Belarus Büyükelçisi Andrei Svyanik bir konuşma yaptı.  Konuşmasında Türkiye’de geçirmiş olduğu 5 yıl 9 aylık süre zarfında ülkeler arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye taşınmasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Yapılan çalışmaların karşılıklı Cumhurbaşkanları ziyaretleriyle taçlandığını belirten büyükelçi, bundan sonraki süreçte de bu ivmenin katlanarak devam edeceğine inancını yineledi. Belarus ve Türkiye arasında ticari faaliyetlerin, turizm hareketlerinin artarak devam ettiğini belirten büyükelçi, bu yılsonu itibariyle 300 bin Belaruslu turistin Türkiye’yi ziyaret etmiş olacağını söyledi. Ülkeler arası ilişkilerin ilerlemesinde fahri konsolosların büyük katkıları, özverili çalışmaları ve yardımları olduğunu söyleyen Svyanik, 
Belarus Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen, diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı anısına Devlet Övünç Madalyası'nı Alanya Fahri Konsolosu Fatih Akın'a takdim etmekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirtti. Svyanik, bundan sonraki çalışmalarında Akın'a başarılar diledi. 
'TURİZMDE İVME YAKALADIK'
Akın ise "2007 yılından beri Belarus Alanya Fahri Konsolosluğumuz, ilişkilerimizin karşılıklı geliştirilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. 2007 yılında 50 bin civarında olan yıllık ziyaretçi sayımız, bu yıl sonu itibari ile 300 bine ulaşacaktır. Bölgemize olan ilgi gelecek yıllarda da artarak devam edecektir. Sorumluluk bölgemiz ve şehrimiz olan Alanyamızın marka değerinin artması için tüm kurum ve kuruluşlarımızla daha etkin çalışacağız. Fahri konsolosluğumuz olarak çeşitli projelerimiz var, bunu da ileriki zamanlarda kurumlarımızla işbirliği içerisinde gerçekleştireceğiz. Bu projeler halkları birbirine daha da yakınlaştırarak, turizm alanında yakaladığımız ivmenin, kültürel, inşaat-gayrimenkul, tarım, ticaret, bilim-inovasyon, yazılım alanlarına yayılmasını sağlayacağız" dedi.

#Devlet Üstün Hizmet Madalyası #fatih akın #Alanya #Alanya Fahri Konsolosu #belarus
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