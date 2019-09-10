Belarus'ta Alanya rüzgarı

ALANYA Belediye Başkan Adayı ve ALTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Anastasia Petrova Çetinkaya’nın da eşlik ettiği program çerçevesinde Şahin, bugün Ivje Belediye Başkanı Aleksandr Ivanovich Bulak ile bir araya geldi.Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde Ivje Belediye Başkanı Aleksandr Ivanovich Bulak’a Alanya’nın ekonomik potansiyeli ve iş fırsatları konusunda bilgiler aktaran Şahin, turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörlerinde Alanya’nın çok önemli iş olanaklarıyla dolu bir şehir olduğunun altını çizdi.

ŞAHİN; ”POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ”

Alanya’da çok sayıda yabancı sermayeli firma olduğunu da anlatan ALTSO Başkanı, bürokratik konularda her daim Alanya’da yatırım yapacak olan yabancı ülke vatandaşlarına destek olduklarını vurguladı. Bu konuda “Pozitif Ayrımcılık” yaptıklarına değinen Şahin, “Belarus’dan şehrimize yatırım amaçlı gelecek olan tüm dostlarımıza yardımcı olmak bizim görevimiz. Zaten ülkemizde yabancı sermaye ile yatırım yapmak çok kolay. Bu konuda Belaruslu dostlarımızın gönülleri müsterih olsun dedi.

ŞAHİN; “YABANCIYA MÜLK KONUSUNDA ALANYA BİR MARKA”

Alanya’nın yabancıya mülk konusunda marka bir şehir odluğunu ve 2018 yılı sonu itibariyle 90 ülkeden 42.882 kişinin mülk aldığını da sözlerine ekleyen Başkan Şahin, “Alanya’da yaşamak her ülke vatandaşının bir hayali. Bu hayallerine ulaşmak da çok kolay. Biz Alanya’mıza gelerek yerleşen dostlarımızı kendimizden görüyoruz ve onlara “Yeni Alanyalılar” diyoruz. Onlar ile Alanya’da huzur ve mutluluk içinde yaşıyoruz. Onlarla yaşadığımız kültürel etkileşimler Alanya’mıza çok önemli ve değerli katkılar yapıyor” dedi. Başkan Şahin ziyaret sonrasında ayrıca Belediye Başkanı Bulak’a Alanya’ya özgü ipek kozası tablosu hediye ederken, Alanya’nın ürünleri konusunda da bilgilendirme yaptı. Bulak’da şehirlerine özgü hediyeleri Başkan Şahin’e iletirken ikilinin samimiyetler dikkatlerden kaçmadı.Şahin ayrıca programda kendisine eşlik eden Alanya Belediye Başkan Adayı ve ALTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Anastasia Petrova Çetinkaya’ya da teşekkür etti.

BULAK EKİM’DE ALANYA’YA GELİYOR

Başkan Şahin’i şehirlerinde görmekten çok memnun olduğunu dile getiren Ivje Belediye Başkanı Aleksandr Ivanovich Bulak da, ALTSO Başkanı Şahin ile çok güzel bir dostluk kurduklarını ve Ekim ayında Alanya’ya geleceğini ifade ettiği konuşmasında, “Sayın Başkan Mehmet Şahin ile çok olumlu temaslarımız oldu. Alanya’yı çok güzel anlattı. Bir de şahsımı Alanya’ya davet etti. Bu davete memnuniyetle Ekim ayı içinde katılacağım. Aynı zamanda Litvanya’nın Alanya Fahri Konsolosu olan Başkanımız Mehmet Şahin’i tanımaktan büyük onur duydum. Umarım bu dostluk iki şehre ekonomik anlamda da değer katar” diye konuştu.

PROGRAM VALİ VE TİCARET ODASI ZİYARETİYLE DEVAM EDECEK

Şahin’in programlarına yarın da Grosni Valisi Vladimir Vasilyevich Kravtsov ve Grosni Ticaret Odası Başkanı Kostyuk Mechislav Beonislavovich’e yapacağı ziyaretlerle devam edecek.