Beko ‘Şampiyon’ gibi beslenmeyi öğretti

Ceren ŞAHİN

BEKO, ana sponsoru olduğu FC Barcelona ile birlikte çocuk obezitesine karşı yürüttüğü ‘Eat Like a Pro-Şampiyonlar Gibi Beslen’ girişimi kapsamında, Sabaş Home bayisinin önderliğinde Alanya’da bir etkinlik düzenledi. Beko’nun profesyonel şefi eşliğinde Sabaş bayisinde Ayşe Melahat Erkin İlkokulu’nda okuyan 20 öğrenciyle birlikte birbirinden sağlıklı yemekler hazırlandı. Öğrenciler şefle birlikte ton balıklı ve avokadolu tost pişirdi. Tatlı seçimi ise özellikle aktivite sonrası enerji verecek muz ve avokadolu puding oldu. Usta şef eşliğinde hazırlanan sağlıklı havuç, armut ve pancarlı içecek çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

