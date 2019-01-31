Bekleyiş sürüyor! Buse'yi arama çalışmalarında 8'inci gün

KEMER'DE, 24 Ocak günü oluşan hortumun, annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, 8'inci günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleri ile İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri, AFAD ve AKUT ekiplerinin de aralarında bulunduğu 94 kişilik personel katıldı. 'TCSG Yaşam' gemisi ve 'TCSG 105' botuyla denizden destek verilen aramalarda, 3 arama- kurtarma ve 1 kadavra köpeği de kullanılıyor. Ekipler, çalışmalara başlamadan önce koordinasyon toplantısı yaparak, durum değerlendirmesinde bulundu.

Hem denizde hem de Ağva Deresi'nde sürdürülen çalışmalarda, Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazları ile tarama yapılıyor. Buse'nin babası Ahmet Acar da çalışmaları takip ediyor.

DEREDEKİ BENTLER KIRILDI

Arama- kurtarma çalışmalarına katılan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ise su seviyesini düşürmek için Ağva Deresi'ndeki bazı bentleri iş makineleriyle kırdı. Ekipler, su seviyesinin düşmesinin ardından derede daha detaylı arama yapacak.

ARKADAŞLARI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Ağva Deresi'ndeki arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, arkadaşları da Kader Buse Acar için sosyal medyada destek sayfası açtı. Arama çalışmalarından görüntüleri ve basında çıkan haberlerin kupürlerini paylaşan arkadaşları, Buse'nin okulunda katıldığı bazı etkinliklerde şiir okuduğu anlardan görüntülerini de paylaştı. Görüntülerde; Kader Buse Acar'ın, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile Atatürk'ü Anma Günü'nde şiir okuduğu anlar yer alıyor.