Bekleyenlere müjde! Hac kuraları çekildi

DİYANET İşleri Başkanlığı'nda 2015 yılı hac kuraları çekildi. 2007 yılından 2014 yılına kadar başvurusunu kesintisiz olarak yenileyenler kuraya tabi tutulmadan kesin kayıt hakkı kazanırken, 55 bin 540 vatandaş hacca gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen törenle 2015 yılı hac kuraları çekildi. Bu yıl Türkiye'den 55 bin 540 vatandaş hacca gidecek. 2007 yılından 2014 yılına kadar başvurusunu kesintisiz olarak yenileyenler ise kuraya tabi tutulmadan kesin kayıt hakkı kazandı.

Kurada adı çıkan vatandaşlar 16-27 Mart 2015 tarihleri arasında kesin kayıt yaptıracak.

Hac kontenjanları, 1987 yılında Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan İslam Ülkeleri Dış İşleri Bakanları Toplantısı'nda alınan karara dayanıyor. Burada alınan karar gereği her ülkenin nüfusunun binde biri oranında kontenjan verilerek, hac kontenjanları tespit ediliyor. Ancak Kabe'nin çevresini genişletme çalışmaları sebebiyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Suudi Arabistan makamlarıyla imzalanan protokol gereği yüzde 20'lik bir kontenjan kısıtlamasına gidildi. Buna göre bu yıl ülkemizden 55 bin 540 vatandaş hacca gidebilecek.

SAĞLIK SORUNU YAŞAYANLAR İÇİN 'VEKALET' KOLAYLIĞI

Kesin kayıt hakkı elde ettiği halde heyet raporuyla sağlık durumlarının elverişli olmadığını beyan edenler için bir kolaylık getirildi. Bu durumda olan hacı adayları, istedikleri bir kişiye noterden vekalet vererek hac vazifesini vekalet yoluyla yerine getirebilecek.

ÜCRETLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Hacca gidecek vatandaşlara farklı hizmet seçenekleri sunabilmek amacıyla Mekke ve Medine'deki bina ve otellerin fizik yapıları ve Harem'e olan mesafeleri dikkate alınarak hac konaklama türleri de belirlendi. Buna göre hacılara normal, müstakil ve otel konaklama türlerinde hizmet verilecek. Bu yıl hacca gitmeye hak kazananlar, belirlenen konaklama tipine göre farklı ücretlendirmeye tabi olacaklar. Buna göre "normal konaklama" seçeneğini tercih edenler 3 bin 600 dolar, "müstakil konaklama"yı tercih edenler 5 bin dolar ödeyecekler. Otel tipi konaklama tercih edenler ise 6 bin 900 dolar ile 9 bin 900 dolar arasında değişen hizmet bedelini ödeyecekler.

Suudi Arabistan'daki bütün ücretlendirme ve kiralamalar dolar kuru üzerinden yapılıyor. Bu nedenle Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 2014 yılı Kasım ayında aldığı kararla hac ve umre hizmetleri için alınan ücreti dolar kuru olarak değiştirdi. 5 ay önce yapılan söz konusu değişikliğin son dönemdeki dolar kurunda yaşanan yükselmeyle bir ilgisi bulunmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün hizmetlerini ticari bir kaygı gözetmeden yerine getiriyor.

YURT DIŞINDAN 8 BİN HACI ADAYI