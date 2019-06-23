Bekçilik sınav tarihleri ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçilik sınavı hakkında duyuru yayımlandı. Duyuruda bekçilik sınav tarihini belirten Polis Akademisi Başkanlığı adayları meraklandırdı. Bekçilik sınavı 13 Temmuz Cumartesi günü, farklı saatlerde uygulanacak

Bekçilik sınav tarihleri ne zaman?
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2019/ 1. ve  2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi belli oldu.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN? (1. VE 2. DÖNEM)
 
1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI:  13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
 
2. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI: 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
 
SINAV KONULARI
 
 Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.


 

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