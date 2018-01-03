ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) yayınlanan Alanyaca'da, Alanya tarihi, olaylar ve insanlar konuşulmaya devam ediyor.

Alanya tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in hazırlayıp, sundukları Alanyaca, 1 Eylül 2017'de 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 50 yılında yaşanan önemli olayları Dim TV (dimtv.tv) ekranlarına taşımaya devam ediyor. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.00'da yayınlanan Alanyaca, üçüncü bölümüyle bu akşam Dim Web TV ekranlarında olacak. İzleyiciler, pek çok çarpıcı konu içerisinde 'Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk Alanyalı mı?', 'Evlatlık mı verildi?' sorularının yanıtlarını öğrenip, Hayri Emmi ile nostaljik anlar da yaşayacaklar. Sakın kaçırmayın.

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar:

'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.

Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.