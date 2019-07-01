Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? İşte bedelli askerlik ücreti

BEDELLİ askerlik başvuruları başlangıç tarihi yeni askerlik sisteminin yasalaşmasının ardından merak konusu oldu. Binlerce genç bedelli askerlik başvurularının başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki bedelli askerlik başvuruları ne zaman? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurularının 1 Temmuz Pazartesi günü başlaması öngörülüyor. İşte merak edilen soruların cevabı…

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bedelli askerlik başvurularının 1 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Bakaya ve yoklama kaçakları için 1 Kasım'da sona ermesi bekleniyor. Yani 460 binin üzerindeki yoklama kaçağı 1 Kasıma kadar başvurularını yapmak zorundalar. Yasanın kabulü sonrası yoklama kaçağı ve bakaya olanlar ise bedelli askerlik düzenlemesine başvuru yapamayacaklar.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2019 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olarak belirlendi. Sistem gereği 6 ayda bir defa 6 aylık kat sayı göz önüne alınarak bedel ücretine zam yapılması gerekiyor. Yani normal şartlarda Temmuz ayı ile birlikte 31 bin liralık bedelin artması gerekecekti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı mağduriyeti önlemek amacıyla bu yıl için ücreti 31 bin lirada sabitledi. Belirlenen ücret 2020 yılının Ocak ayında belirlenen kat sayıya göre artacak.

DÖVİZLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak. Yurtdışında bulunup dövizle askerlik yapma hakkı olanlar da 31 bin lira karşılığı Euro yatırarak askerliğini yapmış sayılacak.