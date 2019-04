Bedava diye güvenmeyin! Virüsler kol geziyor

BUNUN için telefonu fabrika ayarlarından uzaklaştıracak jailbreak benzeri işlemleri yapmamak, çoğunlukla ücretsiz olan halka açık Wi-Fi ağlarından olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Uygulamalarının kişisel verilere erişimine dikkat etmek, her uygulama için farklı şifre kullanmak da büyük önem taşıyor.

Güvenlik için neler yapılmalı?

Telefonda güvenli internet kullanımı için alınabilecek bazı önlemler şöyle:

- Verilere ulaşımı engellemek için ana ekrana şifre koyulmalı.

- E-posta, bankacılık, kişisel sitelerin her biri için farklı şifre kullanılmalı.

- Cep telefonundaki bankacılık uygulamasından çıkarken oturum kapatılmalı.

- Güvenlik açıklarını kapatan otomatik güncellemeler etkinleştirilmeli.

Hangi işlemlerden uzak durulmalı?

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, siber saldırılara karşı akıllı telefonları korumak için de bazı önlemler alınması gerekiyor. Kişisel verilerin sızmaması için şu önlemler alınmalı:

Telefonu fabrika ayarlarından uzaklaştıracak jailbreak, rooting gibi işlemlerden uzak durulmalı. Bu işlemler akıllı telefonu siber saldırılara karşı daha açık hale getiriyor. Bunlar yapılmadığı taktirde, işletmeci ve akıllı telefon tarafından sunulan güvenlik özelliklerini zayıflattığına dikkat çekiliyor. Telefonda yer alan uygulama, mesaj, arama geçmişi, fotoğraf gibi içeriklere başkası tarafından ulaşılmaması için eski telefon başkasına verilmeden ya da satılmadan önce tüm kişisel veriler mutlaka silinmeli.

Program ve uygulama indirirken neye dikkat edilmeli?

Akıllı telefonlarda program ve uygulama indirirken yapılması gerekenler de sıralandı. Kullanıcıların kişisel verilerini koruması için yapması gerekenler şöyle:

“Yalnızca güvenilir kaynaklardan program indirilmeli. Telefona indirilecek uygulamaların, işletim sisteminin resmi uygulama ortamından indirilmesine dikkat edilmeli. Uygulamaların kişisel verilere ulaşım hakkına dikkat edilmeli, uygulama indirirken şartlar iyi okunmalı. Özellikle uygulamanın konum bilgisi gibi kişisel bilgilere erişimi incelenmeli, gizlilik ayarları gözden geçirilmeli. Halka açık bir Wi-Fi ağı kullanmak, telefonu siber suçluların hedefi haline getirebiliyor. Telefonunuzun çalınması veya kaybolması durumunda hattın erişime kapatılması için başvuruda bulunulmalı.”

Çocuklar için kontrol

Güvenli internet için ailelere uyarılarda da bulunuluyor. Ailelerin yapması gerekenler de şöyle: “Ebeveynlerin rızası dışında oyunlar ve uygulamalar indirmesine engel olmalı. Çocukların, her indirme ve satın alma için şifre girilmesine imkan veren uygulamalar kullanılmalı. Uygulama mağazalarındaki içerik derecelendirmeleri okunmalı. Özellikle çocuklar için şiddet, argo, cinsel içerik, uyuşturucu gibi uyarılara dikkat edilmeli.”