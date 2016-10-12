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Bebek ağladı pilot Antalya'ya direk uçuş istedi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan uçağının pilotu çok ağlayan bir çocuk nedeniyle kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kurarak, “Bizi Antalya’ya direkt rotadan uçurun” dedi

Bebek ağladı pilot Antalya'ya direk uçuş istedi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan uçağının pilotu çok ağlayan bir çocuk nedeniyle kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kurarak, “Bizi Antalya’ya direkt rotadan uçurun” dedi

12 Ekim 2016 Çarşamba 08:47
Bebek ağladı pilot Antalya'ya direk uçuş istedi
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TÜRK Hava Yolları'nın (THY) dün Atatürk Havalimanı'ndan saat 13.05’te kalkan TK2432 sefer sayılı Boeing 737-800 tipli uçağında bulunan bir yaşındaki yolcu ağlamaya başladı.
Uçağın kalkmasının ardından ağlamaya başlayan küçük bebeği ailesi susturamadı. Ailenin küçük bebeği susturamadığını gören kabin ekipleri bebeği susturmayı denedi. Kabin ekipleri de tüm uğraşlarına rağmen küçük bebeği susturamadı. Hiç durmadan ağlayan bebeğin yolcuları rahatsız ettiğini düşünen kabin memurları olayı uçağın kaptan pilotuna iletti.
Kule uçakta ağlayan bebek var bizi direkt rotadan uçurun”
Küçük yolcunun hiç susmadan ağladığını öğrenen Türk Hava Yolları pilotu Atatürk Havalimanı kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kurarak kuleden kendilerini Antalya’ya direkt rotadan uçurmasını istedi. Direkt rotadan uçan uçak, normal zamanlarda yaklaşık bir saat on dakikada gittiği Antalya’ya, kır altı dakikada gitti.
Türk Hava Yolları pilotu ile Atatürk Havalimanı kontrol kulesi arasında geçen ilginç diyaloglar telsiz konuşmalarına yansıdı.

İşte o konuşmalar:
Pilot: Efendim ayrıca uçakta aşırı derecede ağlayan bir yaşında çocuk var.Mümkün olduğu kadar direkt rotayla Antalya’ya gitmek istiyoruz.
Kule: Anlaşıldı. Direkt “Sektör” rota verildi.
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Son Güncelleme: 13.10.2016 00:37
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