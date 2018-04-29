Bebeğiniz için her şey Mia Kids’ten

MİA Kids, profesyonel çalışma kadrosu ile güvenilir markaları bir araya getirirken uygun fiyat politikalarıyla da her keseye hitap ediyor.

‘PAMUKLU TEKSTİL ÜRÜNLERİ TERCİH EDİLMELİ’

Mia Stilo Kids mağaza müdürü Eren Kambur tekstil ürünlerini alırken hammadde kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Tekstil ürünlerinde hammadde kullanımı bebek sağlığı için oldukça önem taşıyor. Anne babalar bebekleri için yüzde yüz pamuklu ürünleri tercih etmeliler. Polyester ağırlıklı tekstil ürünleri bebeklerin cildini tahriş edebiliyor ve alerjik sorunlar yaratabiliyor. Bu tip sağlık sorunlarının önüne geçebilmek adına pamuklu ürünler kullanılmalıdır” şeklinde konuştu. Bambu lifinden üretilen özel kumaşların kullanıldığı organik tekstil ürünlerine de değinen Kambur “Mağazamızda tamamen organik bambu lifinden özel olarak üretilmiş kumaşların kullanıldığı ürünlerimiz de mevcut. Bebekler için en sağlıklı tekstil ürünleri bunlar. Organik veya yüzde yüz pamuklu tekstil ürünleri tercih edilmeli" dedi.

MOBİLYALARDA BOYAYA DİKKAT EDİLMELİ

Eren Kambur, bebek mobilyalarında kullanılan boyaların kurşunsuz olması gerektiğine dikkat çekerek “Bebek eşyalarında mümkün olduğunca doğal malzemelerden yapılmış ürünler tercih edilmelidir. Eşyaların boyalarının kurşun içermediğinden ve toksik olmadığından emin olunmalıdır. Zira bir bebeğin hayatının özellikle ilk aylarında en çok zaman geçirdiği yerlerden biri yatağı oluyor. Bu sebeple yatakta kullanılan hammadde ve çerçevede kullanılan boyanın çeşidi büyük önem arz ediyor. Bizler de mağazamızda bu ilkelere dikkat ediyoruz. Mobilyalarımız bambu olmakla birlikte kullanılan boyaların içeriklerinde de kurşun bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

BEBEĞİNİZİN AYAKKABILARI MİA KİDS’TEN

Mia Stilo Kids güvenilir markaları bir araya getirerek geniş bir ürün yelpazesi sunarken, bebekler için özel ayakkabı üretimi de gerçekleştiriyor. Yüzde yüz deri ve ortopedik tabanlı ayakkabılar Mia Stilo Kids güvencesi ile mağaza bünyesinde yerini alıyor.