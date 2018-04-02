Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında kırmızı alarm
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında...
Facebook'ta bir skandal daha! "Çirkin yazışma" ortaya çıktı
Facebook'ta bir skandal daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem

Bebeğini çöp kenarına bırakmıştı! Televizyonda görünce vicdan yaptı

Adana'da çöp yanına bırakılan yeni doğmuş bebeğin annesi çocuğunu televizyonda görünce vicdan yapıp bebeği almak istedi. Sevgilisinden hamile kalıp bebeği gizlice doğurduğu ortaya çıktı

Bebeğini çöp kenarına bırakmıştı! Televizyonda görünce vicdan yaptı

Adana'da çöp yanına bırakılan yeni doğmuş bebeğin annesi çocuğunu televizyonda görünce vicdan yapıp bebeği almak istedi. Sevgilisinden hamile kalıp bebeği gizlice doğurduğu ortaya çıktı

02 Nisan 2018 Pazartesi 10:38
Bebeğini çöp kenarına bırakmıştı! Televizyonda görünce vicdan yaptı
banner404

ADANA'DA çöplük kenarına çıplak halde bırakılan yeni doğmuş erkek bebeğin annesinin, çocuğunu televizyonda görünce vicdana gelip hastaneye koştuğu ve bebeği almak istediği ortaya çıktı.

BİR ÇOCUK ÇÖPÜN KENARINDA YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULMUŞTU
Bir hafta önce çıplak halde bir erkek bebek, bir çocuk tarafından çöplerin yanında bulunmuş, bebeğe mahalleli sahip çıkmıştı. Mahalleli, bebeğe kıyafet giydirip olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdikten sonra bebek Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Bu olay, basın mensupları tarafından haber yapılmış, mahalleli bebeği bırakan anneye isyan ederek gözyaşlarına boğulmuştu.


TV'DE BEBEĞİ GÖREN ANNE VİCDAN YAPIP HASTANEYE KOŞTU
Bebeği çıplak halde çöplerin yanına bırakan anne akşam televizyondan haberleri izlerken bıraktığı bebeği ve onu bulan mahalleliyi ağlarken görünce dayanamayarak vicdan yapıp, hastaneye koştu.

"BEBEK BENİM MECBUR KALDIM"
Hastanede bebeği bulan anne Z.G. "Bebek benim mecbur kaldım bıraktım" diyerek bebeğini istedi. Ancak görevliler hemen durumu polise bildirdi. Polis hastaneye gelerek Z.G.'yi gözaltına aldı. Bir gün gözaltında kalan kadın adliyeye sevk edildi. Genç kadın savcılıktan serbest kaldı.


SEVGİLİSİNDEN HAMİLE KALIP AİLESİNDEN GİZLEMİŞ
Bebeği mecbur kaldığı için bıraktığını belirten genç kadın, "Ben 3 yıl önce eşimden ayrıldım, bir çocuğumla annem ve babamın yanına geldim. Yaklaşık 1.5 yıl önce sosyal medyadan Mersin'de yaşayan K.K. ile tanıştım. Bir süre sonra sevgili olup birlikte olduk.

Ben daha sonra hamile olduğumu öğrendim. Ona söyledim ama kabul etmedi. Ben de geç kaldığım için bebeği aldıramadım. Ailem duymasın diye karnım belirmeye başlayınca bir kız arkadaşımın yanına giderek doğum yapana kadar onun yanında kaldım. Daha sonra bir hastanede doğum yaptım."

"MAHALLELİ İYİ DİYE ORAYA BIRAKTIM"
Genç kadın doğum yaptıktan sonra ailesinden korktuğu için bebeğini bıraktığını anlatarak, "Doğum yaptıktan sonra bebeği eve götüremeyeceğim için daha önceden bildiğim Mestanzade Mahallesi'ne götürüp bırakmaya karar verdim. Orada hem güvenlik kamerası olmadığını hem de mahallelilerin iyi olduğunu, bebeğe sahip çıkacaklarını düşünerek oraya bıraktım. Ben bebeği bırakırken beni birkaç çocuk da gördü. Daha sonra eve geldim" dedi.

"TELEVİZYONDAN İZLEYİNCE VİCDANIM SIZLADI"
Genç kadın, bir gün sonra ise akşam haberleri izlerken bebeğin bulunduğu haberini gördüğüne dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Televizyonda bebeğimin mahalleli tarafından bulunduğunu ve hastaneye götürüldüğünü öğrendim. Mahallelinin ağlaması ve bebeği bırakana isyan etmesi bende vicdan yaptı. Hemen hastaneye gittim bebeğimi almak istedim ancak vermediler. Ben mecbur kaldığım için onu sokağa bıraktım. Babası onu kabul etmediği için aileme anlatamayacağımdan bunlar oldu. Çok pişmanım."

BEBEK YUVAYA YERLEŞTİRİLDİ, ANNEYE TEST YAPILACAK
Bebek yuvaya yerleştirilirken, genç kadından örnek alınarak DNA testi yapılacak. Bu test sonucuna göre savcılığın bebeğin anneye verilip verilmemesi konusunda bir karar vereceği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AdanaCopTelevizyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Down sendromlu bebeğini aldırmak isteyen anne acılar içinde öldü
Down sendromlu bebeğini aldırmak isteyen anne acılar içinde öldü
Özgecan'ın babasıyla buluşan Nihat'tan küfürlü paylaşım!
Özgecan'ın babasıyla buluşan Nihat'tan küfürlü paylaşım!
Konvoydaki 37 araca ceza şoku! Gelin ve damat 1 Nisan şakası sandı
Konvoydaki 37 araca ceza şoku! Gelin ve damat 1 Nisan şakası sandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim