Bebeği akrep soktu!

Akrep sokan 2 yaşındaki B.B.K., hastaneye kaldırıldı. B.B.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

Bebeği akrep soktu!
banner404

MERKEZ Onikişubat ilçesinin Tekir Mahallesi'nde oturan ailenin bebekleri B.B.K., bir anda ağlamaya başladı. Ailenin susturamadığı minik bebeği, işaret parmağından akrep soktuğu belirlendi. Çağırılan ambulansla B.B.K., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
 

YORUM EKLE
Gönder

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479