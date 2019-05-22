BBP'den Apaydın'a: Başına 'Yücel' kadar taş düşsün

ALPER KUTAY

APAYDIN, “Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel hâlâ seçimin hesaplarını yapıyor. Seçim sürecindeki şartları, davranışları göz önüne alarak uygulamalar yapıyor. Çalışanlara baskı yaparak istifaya zorluyor. Ya da daha kötü şartlarda çalışmalarını sağlayarak onların cayması yoluna gidiyor. Bu durum Alanya’ya yakışmıyor. Belediye Başkanı’nın, masum edayla geldiği belediye başkanlığı makamında zalimleşmemesini tavsiye ediyoruz. Şehrin diğer sorunlarıyla, bugüne kadar yapmadığı hizmetlerle ilgilenmesini bekliyoruz” demişti. Apaydın’ın eleştirilerine Alanya Belediyesi kanadından yanıt gelmezken, yanıtı bu kez Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım verdi. “Başına Adem Başkan kadar taş düşsün” diyen Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu kadar Adem Murat Yücel düşmanlığının sebebi nedir? Daha dün işlettigin otopark mı gitti elinden? Derdin nedir? Muhalefet olabilirsin ama o da yapıcı olmalı. Dün birlikte hareket ederken, bugün ne oldu? Menfaat çatışması mı acaba? Ne olursa olsun, insan birlikte yürüdüğü yol arkadaşına bu kadar katı olamaz. Öyle görünüyor ki menfaati bitenin dostluğu da bitiyormuş. Siyaset bir araçtır. İnsanları incitmemek gerekiyor. Dün yol arkadaşıydın, bugün başka bir partidesin ve her zaman eleştirebilirsin. Bence insan yol yürüdüğü arkadaşına bu kadar katı olmamalı. Siyaseti böyle kirletmemek gerekli. Herkes saygı çerçevesinde siyaset yapmalı. Alanya’nın menfaati neyi gerektiriyorsa o konuda bir ve beraber olunmalı.”

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 22:19