BBP Başkanı Destici'den Alanyaspor'a taziye ziyareti

Aytemiz Alanyaspor’un 7 futbolcusunun geçirdiği kazada Josef Sural’ın hayatını kaybetmesinin ardından Alanyaspor Kulüp Binasında taziyeleri kabul eden yönetimini Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ziyaret etti.

BBP Başkanı Destici'den Alanyaspor'a taziye ziyareti
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TAZİYELERİNİ ileten Destici, “Başkanımız şahsında yönetimize, Alanya halkımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bizde kamp için Alanya’daydık parti olarak. Sabah karşı bu üzücü, hepimizi üzüntüye boğan bu hadisenin gerçekleşmiş olduğunu öğrendik. Tabi bir futbolcumuzun Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini, diğer futbolcularımızın da yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden futbolcumuzun başta eşi ve ailesine, kulüp başkanımızın şahsında siz değerli yöneticilerimize, Alanyaspor sevenlere, bütün Alanya halkımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Diğer futbolcularımıza geçmiş olsun diyoruz. Sevindirici olan onların hayati tehlikesinin olmaması, tedavilerinin yapılıp evlerine dönmüş olmaları. Büyük geçmiş olsun.” dedi

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 13:05
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