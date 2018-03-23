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Baza can aldı... 10 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Adana’da bazanın içindeki kıyafetlerini çıkartmak isterken yatak ile baza arasına sıkışan 10 yaşındaki Caner Keskin hayatını kaybetti

Baza can aldı... 10 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Adana’da bazanın içindeki kıyafetlerini çıkartmak isterken yatak ile baza arasına sıkışan 10 yaşındaki Caner Keskin hayatını kaybetti

23 Mart 2018 Cuma 07:44
Baza can aldı... 10 yaşındaki çocuğun feci ölümü
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ADANA'NIN Seyhan ilçesinde iddiaya göre, 10 yaşındaki Caner Keskin, yazlık kıyafetini almak için annesinin yatak odasındaki bazanın kapağını kaldırdı.

ANNESİ BAYGIN HALDE BULDU

Bu esnada baza aniden kapanınca Caner Keskin yatakla sandık arasına sıkıştı. Annesi odasına girdiğinde çocuğun baygın halde yattığını görür görmez özel bir hastaneye götürdü.

 BOYNU KIRILDI

Hastanede doktorlar yaptığı kontrolde Caner Keskin’in boynunun kırılarak öldüğünü belirledi. Caner Keskin’in cenazesi otopsisinin ardından oturdukları mahallede bulunan mezarlığı defnedildi.

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BazaBazadan ölümGündem
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