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Bayramda Alanyalılar piknik alanlarını doldurdu

Kurban Bayramın 4'ncü gününde Alanya'lılar ,Ulaş'taki Belediye ait piknik alanlarına akın etti

GÜNCEL 14.08.2019, 21:55 14.08.2019, 22:24 Enes Subaşı
Bayramda Alanyalılar piknik alanlarını doldurdu
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Mehmet AL

KURBAN Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsata çeviren Alanya'lılar, piknik alanlarına akın etti. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Alanya'lılar aileleriyle birlikte Ulaş'a gelerek piknik yaptı. Aileler çocuklarıyla oyunlar oynarken, gençler ve vatandaşlar da dinlenip stres attı. Ailesiyle birlikte Ulaştaki Belediye Piknik alanına gelen bir aile  "Herkesin bayramını kutluyorum. Bizim de aile çevremiz burada olduğu için biz de burayı tercih ettik.kurbanımızı kestik etini mangal yapıp  Ailemizle birlikte yiyerek bayramımızı burada kutluyoruz" şeklinde konuştu.

#kurban bayram
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