Bayram tatiline gidecekler dikkat! Bunları yapmadan yola çıkmayın

RAKAMLAR çarpıcı: Bayram tatilinde 300 bin yerli turist otel konaklamalı tatil yapacak. Sadece İstanbul’da 2.5 milyon kişi seyahat edecek. Otobüsle seyahat edecek kişi sayısı ise 10 milyona yakın ki, bunun 1 milyonu İstanbul’dan düzenlenecek seferlerle şehirden ayrılacak.

Bu rakamlara uçakla ve kendi aracı ile tatile gidecekler dahil değil. Hal böyle olunca; ufak tefek aksamalar, unutkanlıklar, yapılması gereken zorunlulukları gözardı etmeler, ‘canım ne olacak bu yoğunlukta kim bakacak, kim soracak’ demeler de olacaktır. Tatilde seyahat edeceklere bazı ipuçları vereyim.

Bu rakamlara uçakla ve kendi aracı ile tatile gidecekler dahil değil. Hal böyle olunca; ufak tefek aksamalar, unutkanlıklar, yapılması gereken zorunlulukları gözardı etmeler, ‘canım ne olacak bu yoğunlukta kim bakacak, kim soracak’ demeler de olacaktır. Tatilde seyahat edeceklere bazı ipuçları vereyim.

Zorunlu trafik sigortanız yoksa zaten yola çıkmayın. Unutmayın ki, trafikteki araçların yüzde 15’e yakının trafik sigortası yok.



Belirteyim, yolda aracınız bozuldu, kaza yaptınız falan; ikame araç ve onarım gibi kapsamlı asistans hizmetini kaskonuz varsa alırsınız. Asistans hizmeti bu gibi durumlarda cankurtaran gibidir ve tüm sigorta şirketleri de bu hizmeti veriyor.



KASKO, TRAFİK SİGORTASI

Yola çıkmadan önce aracınızda kaza tespit tutanağı bulundurun; ufak kazalarda ihtiyacınız olacak. Unutursanız da sorun değil, Sigorta Bilgi Merkezinden (SBM) mobil kaza tespit tutanağını cep telefonunuza indirebilirsiniz; böylece yazma-çizme işiyle de uğraşmazsınız.

Otobüsle seyahat edecekseniz otobüsün, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası olup olmadığını sorun. Öğrendiğime göre bazı otobüs şirketleri zorunlu olmasına karşın bu sigortayı yaptırmaktan kaçıyormuş.



Ne işe yarıyor derseniz; olası kazada vefat ederseniz sigorta şirketi yakınlarınıza tazminat ödüyor, sakat kalırsanız da sakatlık tazminatı alıyorsunuz.



Bayram tatili için bir tur şirketinden paket tur satın aldıysanız, tur şirketinin zorunlu paket tur sigortasını yaptırıp yaptırmadığını sorun ve poliçenizi de isteyin.



Seyahat acentası bu sigortayı yaptırmak ve tüketiciye de poliçenin bir örneğini vermek zorunda.

Olur ya tur şirketi yoğunluktan dolayı beş yıldızlı otel yerine dört yıldızlıda konaklattı ya da gittiğiniz otel tur şirketi ile sorun yaşadığından sizi içeri almadı (geçen sene bunlar yaşandı) veya da tur şirketi uçak dedi otobüsle seyahat ettirdi; tüm uğradığınız zararı sigortadan alabilirsiniz.



BODRUM, MARMARİS’E GİDECEKLER DİKKAT!

Özellikle Bodrum, Antalya, Marmaris gibi turistik bölgelere gidecekseniz ve gezi teknesi ile denize açılacaksanız; aman diyorum, mutlaka teknenin, P&I denilen ve yapılması zorunlu olan sorumluluk sigortası olup olmadığını sorun. Yoksa da binmeyin. Sigorta yoksa ve denizde bir kaza geçirirseniz, sağlık giderinden tutunda tüm durumlara karşı tek başınasınız demektir.



Bunların dışında uçak, deniz otobüsü, vapur, feribotla seyahat edecekler endişelenmesin, tüm bu araçların hepsi yolcuların uğrayacakları maddi-manevi zararlara karşı geniş kapsamlı sigorta yaptırıyor.



Bayram tatilinde en çok karşılaşacağınız risklere karşı önlem almanız için tavsiyelerim bunlar. Hadi, son bir tavsiyede daha bulunayım. 9 günlük tatile çıkacaksanız ve evinizi de boş bırakacaksınız paket konut poliçesi yaptırın, yıllık fiyatı 100 bilemediniz 150 lira.



Ne olur ne olmaz, siz tatildeyken evinizi su basar, elektrik kontağından yangın çıkar, üst kattaki komşunuz istemeden de olsa zarar verir; hem tatilde hem de tatil sonrası keyfiniz kaçmasın.