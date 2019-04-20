Bayram tatili 9 güne çıktı! Sınavlar ne olacak?

TATİL haberi, o tarihlerde sınava girecek öğrencileri tedirgin etti. Öyle ki 1 Haziran 2019 Cumartesi günü Liselere Giriş Sınavı (LGS) yapılacak. Anadolu, fen ve sosyal bilimler başta olmak üzere sınavla öğrenci kabul eden liseler için düzenlenen LGS’ye geçen yıl 1 milyonun üzerinde öğrenci katılmıştı. Bu yıl da yaklaşık 1 milyon öğrencinin sınava başvurması bekleniyor. Yine 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) da 2 Haziran’da yapılacak. Sınavlara hazırlanan öğrenciler ve velileri bayram tatilinin başlangıç tarihine gelen sınavların tarihinin değişip değişmeyeceğini merak ediyor.

Öğrenciler tedirgin

Milliyet'ten Aysel Bozan'ın haberine göre sınavlar 1 hafta öncesine alınırsa, öğrencilerin ders programlarını ona göre planlamaları gerekiyor. Kimi öğrenciler sınavların bir hafta öncesine çekilmesiyle bazı dersleri yetiştiremeyeceklerini söylüyor. Sınavlar bir hafta sonrasına alınsa 9 günlük Ramazan Bayramı tatili bitmemiş oluyor. Ondan sonraki haftaya ertelenirse de üniversiteye girecek öğrencilerin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile çakışıyor. YKS ile çakışmasın diye daha da sonraki haftaya yani 22-23 Haziran tarihlerine kaldığında ise hem okullar kapanmış olacak hem de süreç çok uzayacak.

‘Sakın ertelenmesin’

MEB’den sınavın ertelenip ertelenmeyeceğine dair açıklama bekleyen öğrenci ve velileri sosyal medyada bu durumu gündeme getirdi. Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

Geçen yıl seçim için sınav tarihi değişmişti. Öğrencilerin çocuklarımızın değeri bu kadar işte.

2 Haziran’da da devlet bursluluk sınavı var. Düşünen kim?

Sakın ertelenmesin çocuklar bıktı artık çalışmaktan bir de tatil girmesin araya.

Eğitimin ne önemi var ki?

Sınavı da erteledik derler çıkarlar işin içinden. Öğrencinin duygusunu, ailesini, hayatlarını düşünen yok ki.