Bayram öncesi THD'den Alanya halkına uyarı

ON bir ayın sultanı Ramazan Ayı sona ermek üzere. Yaklaşan Ramazan Bayramı’nı Alanya halkının şeker tadında geçirebilmesi adına Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Cemal Şencan bir takım uyarılarda bulundu.

‘KALİTEYE DİKKAT’

Başkan Şencan “Bu çok önemli bir konu. Denetimsiz olan bir piyasada şeker 10 liraya da, 40 liraya da, 50 liraya da var. Hepsinin hammaddesi aynı olsa aralarında bu kadar fiyat farkı olmaz. Demek ki birisinin kalitesi daha düşük. Mısır şurubu, tatlandırıcı kullanılabiliyor. Bunlar sağlığa son derece zararlı olan ve yanına bile yaklaşılmaması gereken ürünler. Bu yüzden Şeker Bayramı’nı şeker gibi geçirmek için, sağlığımızdan olmamak için, acilleri doldurmamak için sağlıklı ürünleri tercih etmeliyiz. Az yiyelim ama temiz yiyelim. Biliyorsunuz bayramda bir de baklava alınır. Eskiden bizim annelerimiz yapardı, şimdi de lütfen annelerimiz, ablalarımız evlerinde güzelce baklavalarını açsınlar, cevizini, fıstığını döksünler, tertemiz, hilesiz baklavalarını yesinler. Alacaklarsa da kalitesi bakımından kendisini ispatlamış ürünleri tercih etsinler. Tabii bu ürünlerin çoğu cep yakabiliyor. Biliyorum ki anne ve babalar, çocuklarını mutlu etmek istiyorlar. Onlara da hediye almak istiyorlar ama birçoğunun maddi durumunun yeterli olmadığını da biliyorum. Bu bizim ülkemizin kaderi olmamalı. Hiç olmazsa durumu iyi olanlar o çocuklarımızı da düşünsünler. Bayramda kardeşçe bir paylaşım olsun. Küskünler, dargınlar barışsınlar. Başka türlü düşünme şeklini hiç olmazsa bayramda bırakalım. Şeker tadında bir bayram olsun. Tabii bunun bir de piknik alanları var, mangallar var, Ramazan’dan çıkıyoruz diye aşırı yemesi var. Diyetisyen hekimler bunu tavsiye etmiyorlar. Biz de bu konuda hatırlatma yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘BELEDİYE DENETLEMELİ’

Gazlı ve kremalı yiyeceklerin marketlerin ön kısımlarında açıkta bekletildiğine dikkat çeken Cemal Şencan, Alanya Belediyesi başta olmak üzere idari yetki birimlerine denetimlerinin gerçekleştirilmesi yönünde çağrı yaptı. Şencan “Ayrıca özellikle benim üzerinde durduğum bir konu var, bazı marketlerin önünde gazlı içecekler güneş altında duruyor. Kremalı paketlenmiş ürünler yine dışarıda ve güneş altında. Bu ürünler yalnızca on beş dakika güneşe maruz kaldığında etkileşime giriyor ve sağlığa zararlı hale geliyorlar. Sayın belediye yetkilileri bu dikkatimi umarım dikkate alır ve yasaklarlar. Tüketicilerimiz de bu tür ürünleri almasınlar” ifadelerini kullandı.