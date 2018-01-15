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Bayraktar'a "Dilenci değilim" diyen kanser hastası Dilek'ten acı haber

Edirne'de dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar'dan yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, 'Dilenci değilim" diyerek geri çeviren kanser hastası üniversiteli Dilek hayatını kaybetti

Bayraktar'a "Dilenci değilim" diyen kanser hastası Dilek'ten acı haber

Edirne'de dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar'dan yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, 'Dilenci değilim" diyerek geri çeviren kanser hastası üniversiteli Dilek hayatını kaybetti

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:46
Bayraktar'a "Dilenci değilim" diyen kanser hastası Dilek'ten acı haber
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EDİRNE'DE dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, 'Dilenci değilim" diyerek geri çeviren lenf kanseri hastası üniversiteli 27 yaşındaki Dilek Özçelik, hayatını kaybetti.

BAKAN'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne'de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.

"DİLENCİ DEĞİLİM" DEYİP AĞLAMIŞTI

 Bakan Bayraktar'ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.


TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Dilek Özçelik'in bu sözleri Türkiye'nin o dönem bir numaralı gündemi olmuştu. Çıkan haberlerin ardından Dilek'in bulamadığı ilaçlar temin edilmiş, hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmıştı.

DİLEK'TEN ACI HABER GELDİ

Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllardır kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Özçelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Özçelik, Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi Aziziye camiinde kılının ikindi namazının ardından toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan BayraktarDilek ÖzçelikKanser Hastası
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