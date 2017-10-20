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Baykal'ın oğlu da doktor ekibine katıldı! Babasını tedavi edecek

Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Ataç Baykal da hastane yönetiminin izniyle tedavi sürecinde ekibin bir parçası oldu

Baykal'ın oğlu da doktor ekibine katıldı! Babasını tedavi edecek

Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Ataç Baykal da hastane yönetiminin izniyle tedavi sürecinde ekibin bir parçası oldu

20 Ekim 2017 Cuma 10:37
Baykal'ın oğlu da doktor ekibine katıldı! Babasını tedavi edecek
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CHP  Antalya  Milletvekili  Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgiler gidişatın kötü olmadığı yönünde.

KRİTİK SAATLERİ ATLATTI

Tedavinin 5. gününe giren Baykal hakkında umut verici gelişmeler yaşanıyor. Kritik saatleri atlatan  Deniz Baykal'ın tomografi bulgularında düzelme var.

KÖTÜYE GİDİŞ YOK

Durumu ciddiyetini koruyor, kötüye gidiş yok, genel durum stabil, uyutma işlemi ve cihazlı solunum desteği devam ediyor.

Genel tablo olarak bakıldığında  Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği ifade ediliyor.

OĞLU EKİBE KATILDI

Öte yandan,  Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Ataç Baykal da hastane yönetiminin izniyle ekibe dahil oldu. Oğul Baykal, karar ve uygulama süreçlerinde ekibin bir parçası oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz BaykalAtaç Baykal
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