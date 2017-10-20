Baykal'ın oğlu da doktor ekibine katıldı! Babasını tedavi edecek

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgiler gidişatın kötü olmadığı yönünde.
KRİTİK SAATLERİ ATLATTI
Tedavinin 5. gününe giren Baykal hakkında umut verici gelişmeler yaşanıyor. Kritik saatleri atlatan Deniz Baykal'ın tomografi bulgularında düzelme var.
KÖTÜYE GİDİŞ YOK
Durumu ciddiyetini koruyor, kötüye gidiş yok, genel durum stabil, uyutma işlemi ve cihazlı solunum desteği devam ediyor.
Genel tablo olarak bakıldığında Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği ifade ediliyor.
OĞLU EKİBE KATILDI
Öte yandan, Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Ataç Baykal da hastane yönetiminin izniyle ekibe dahil oldu. Oğul Baykal, karar ve uygulama süreçlerinde ekibin bir parçası oldu.
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