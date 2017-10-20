Baykal'ın oğlu da doktor ekibine katıldı! Babasını tedavi edecek

Öte yandan, Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Ataç Baykal da hastane yönetiminin izniyle ekibe dahil oldu. Oğul Baykal, karar ve uygulama süreçlerinde ekibin bir parçası oldu.

Genel tablo olarak bakıldığında Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği ifade ediliyor.

Durumu ciddiyetini koruyor, kötüye gidiş yok, genel durum stabil, uyutma işlemi ve cihazlı solunum desteği devam ediyor.

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