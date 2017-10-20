Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108875
ALTIN
151.043
DOLAR
3.6660
STERLİN
4.8117
EURO
4.3249
Günde 1 saat spor ölümcül olabiliyor!
Günde 1 saat spor ölümcül...
Osteoporoz kemiklerden çalıyor!
Osteoporoz kemiklerden çalıyor!
Yaşlılık döneminde sağlıklı vücudun sırrı!
Yaşlılık döneminde sağlıklı vücudun sırrı!
banner468

Baykal'ın eşi, Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: Başucunda dua okudu

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneye ziyarete geldiği esnada çok ilgilendiğini ve başucunda dua okuduğunu söyledi

Baykal'ın eşi, Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: Başucunda dua okudu

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneye ziyarete geldiği esnada çok ilgilendiğini ve başucunda dua okuduğunu söyledi

20 Ekim 2017 Cuma 12:36
Baykal'ın eşi, Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: Başucunda dua okudu
banner404

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın  Deniz Baykal'ın durumunu yakından takip ettiğini ifade eden  Olcay Baykal, eşinin durumunun iyiye gittiğini söyledi.

BAYKAL'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Eski  CHP Genel Başkanı ve  CHP AntalyaMilletvekili  Deniz Baykal'ın  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  İbni Sina Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Deniz Baykal'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenince ilk uçakla  Antalya'dan  Ankara'ya giden  Olcay Baykal, yaşanan süreci anlattı.

KORUMA POLİSİ AMBULANS ÇAĞIRDI

Posta Gazetesi yazarı  Candaş Tolga Işık'a konuşan  Olcay Baykal;  Deniz Baykal'ın gece yarısı fenalaşınca koruma polisine haber verdiğini söyledi.

Durumun ciddiyetini anlayan koruma polisi, hemen ambulans çağırdı ve Baykal hastaneye kaldırıldı. Haberi alan  Olcay Baykal da hemen  Ankara'ya hareket etti.

ERDOĞAN, BAŞUCUNDA DUA ETTİ

Deniz Baykal'ın tedavi altına alınmasından sonra  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan hastaneye giderek Baykal'ın başucunda dua etti.

"CUMHURBAŞKANI ÇOK İLGİLENDİ"

Olcay Baykal,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle ilgili " Cumhurbaşkanı çok ilgilendi. Başbakan da öyle. İkisi de geldiler. Yakından takip ediyorlar. Her gün iki üç bakan geliyor hastaneye ziyarete, sağ olsunlar" dedi.

HALA RİSK VAR

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili de konuşan  Olcay Baykal, "Doktorlar iyiye gittiğini söylüyorlar ama hâlâ risk varmış. O yüzden bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Baykal'ın oğlu da doktor ekibine katıldı! Babasını tedavi edecek
Baykal'ın oğlu da doktor ekibine katıldı! Babasını tedavi edecek
Baykal için gündemi sarsacak iddia: Yanlış tedavi uygulandı
Baykal için gündemi sarsacak iddia: Yanlış tedavi uygulandı
Son dakika... Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Son dakika... Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Deniz BaykalOlcay BaykalCumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin kadın komandoları sahaya indi!
Türkiye'nin kadın komandoları sahaya indi!
Türk Dünyası 3.Gazeteciler Şurası Kazakistan'da yapılıyor!
Türk Dünyası 3.Gazeteciler Şurası Kazakistan'da yapılıyor!
Uzmanlardan şaşırtan uyarı: Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyin
Uzmanlardan şaşırtan uyarı: Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyin

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim