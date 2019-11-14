Bayır çifti örnek oldu
DİM Medya A.Ş. çalışanlarından Mustafa Bayır baba oldu. Mustafa ve Pınar Bayır çiftinin heyecanla bekledikleri erkek çocukları Kayra, dün dünyaya gözlerini açtı ve Bayır çifti bu mutlu günlerinde hayvan dostlarını unutmadı
GÜNCEL 14.11.2019, 22:10
TÜM Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamanın misafir ikramları arasına sokak hayvanları için de mama koyan Bayır çiftini tebrik için ziyarete gelen misafirlere paketlenmiş halde mama verildi ve sokaktaki hayvanlara vermeleri istendi. Mustafa Bayır “Eşim kedileri çok seviyor, biz de sokak hayvanlarına destek olma amaçlı böyle bir organizasyon yaptık. İstanbul’dan bir kadın girişimciye ulaşarak ambalajlı kedi ve köpek maması yaptırdık. Hem kadınlara, hem de sokak hayvanlarına destek olduk. Umarım bu herkese örnek olur” dedi.
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