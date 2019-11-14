Bayır çifti örnek oldu

TÜM Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamanın misafir ikramları arasına sokak hayvanları için de mama koyan Bayır çiftini tebrik için ziyarete gelen misafirlere paketlenmiş halde mama verildi ve sokaktaki hayvanlara vermeleri istendi. Mustafa Bayır “Eşim kedileri çok seviyor, biz de sokak hayvanlarına destek olma amaçlı böyle bir organizasyon yaptık. İstanbul’dan bir kadın girişimciye ulaşarak ambalajlı kedi ve köpek maması yaptırdık. Hem kadınlara, hem de sokak hayvanlarına destek olduk. Umarım bu herkese örnek olur” dedi.