Batman Turizm Zirvesi bugün başlayacak

Toygar DİM

ALANYA dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner'in organize ettiği Batman Turizm Zirvesi bugün başlıyor. Zirvenin konuşmacıları arasında Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de yer alacak. Dim "Yerel Medyanın Anadolu Turizmine Katkısı" konusunu anlatacak.

Dün Batman'a giden ve bölgede inceleme yapan Mehmet Ali Dim, haziran ayından itibaren Ilısu Baraj Gölü'nün su tutmaya başlamasıyla sular altında kalacak olan Batman’a 32 kilometre mesafedeki tarih, doğa ve kültür hazinesi Hasankeyf izlenimlerini Dim TV (dimtv.tv) izleyicileri ile paylaştı. Dim'e Batman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arif Arslan da eşlik etti. Artuklular, Romalılar ve Bizanslılar dahil bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf'in birkaç ay sonra sular altında kalacağını söyleyen Dim, yetkililere çağrıda bulundu. Dim, "Yöre halkı çok üzgün. Şu an bölgede belki de son fotoğraflar çekiliyor. Tarihi bir minareyi ve türbeyi taşıyacaklar. Sanki baraj yapacak başka bir yer kalmamış gibi bu bölgeye baraj yapılması manasız. Bu tarihe sahip çıkılmalıydı" dedi.

