Batı Alanya'ya 500 yataklı hastane 

06 Ekim 2016 Perşembe 11:41
BAKAN Çavuşoğlu bir dizi program için haftasonu Alanya'ya gelmişti. 2017 yatırım projelerini değerlendiren Çavuşoğlu Alanya'nın batısı için 500 yataklı hastaneye müjdesini verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, " Sayın Bakanımız hafta sonu Alanya'ya gelişinde kendisinden 2017 yatırım programına alınması için teklif yapıldı, müjdesini aldık. Alanya sahipsiz değil sayın bakanımızla gurur duyuyoruz. Alanyamız batısıyla, doğusuyla, merkeziyle sayın bakanımıza minnettarız." dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 06.10.2016 11:52
Obada bulunan bölge hastanesini ışık hızıyla bitirniz sıra batı hastanesine geldi değilmi? İlk önce yıllardır sağlık vaadiyle kandırıp 10 yıldır devam eden hastaneyi bitirin. Lafa gelince yok her yerde bir proje var. Sonuca icraate bakınca tamamlanan ALKÜ de dahil hiç birşey yok. Halkın üstüne algı kurmaya çalışmak, medyayla kamu oyu oluşturmaktan başka yaptığınız bir şey yok. Bu yüzden Alanya'da seçim alamıyorsunuz. Yerel seçimlerde görüşürüz tekrar sandığa gömüleceksiniz.