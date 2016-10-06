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Batı Alanya'ya 500 yataklı hastane 

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haftasonu geldiği Alanya'da 2017 yatırım projeleri hakkında değerlendirmede bulundu

Batı Alanya'ya 500 yataklı hastane 

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haftasonu geldiği Alanya'da 2017 yatırım projeleri hakkında değerlendirmede bulundu

06 Ekim 2016 Perşembe 11:41
Batı Alanya'ya 500 yataklı hastane 
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BAKAN Çavuşoğlu bir dizi program için haftasonu Alanya'ya gelmişti. 2017 yatırım projelerini değerlendiren Çavuşoğlu Alanya'nın batısı için 500 yataklı hastaneye müjdesini verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, " Sayın Bakanımız hafta sonu Alanya'ya gelişinde kendisinden 2017 yatırım programına alınması için teklif yapıldı, müjdesini aldık. Alanya sahipsiz değil sayın bakanımızla gurur duyuyoruz.  Alanyamız batısıyla, doğusuyla, merkeziyle sayın bakanımıza minnettarız." dedi. 
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Son Güncelleme: 06.10.2016 11:52
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Sayın BakanımızAlanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluBatı Alanyaya 500 Yataklı Hastane
Yorumlar
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Ali 2016-10-07 10:17:43

Obada bulunan bölge hastanesini ışık hızıyla bitirniz sıra batı hastanesine geldi değilmi? İlk önce yıllardır sağlık vaadiyle kandırıp 10 yıldır devam eden hastaneyi bitirin. Lafa gelince yok her yerde bir proje var. Sonuca icraate bakınca tamamlanan ALKÜ de dahil hiç birşey yok. Halkın üstüne algı kurmaya çalışmak, medyayla kamu oyu oluşturmaktan başka yaptığınız bir şey yok. Bu yüzden Alanya'da seçim alamıyorsunuz. Yerel seçimlerde görüşürüz tekrar sandığa gömüleceksiniz.

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