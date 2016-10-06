Batı Alanya'ya 500 yataklı hastane 

BAKAN Çavuşoğlu bir dizi program için haftasonu Alanya'ya gelmişti. 2017 yatırım projelerini değerlendiren Çavuşoğlu Alanya'nın batısı için 500 yataklı hastaneye müjdesini verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, " Sayın Bakanımız hafta sonu Alanya'ya gelişinde kendisinden 2017 yatırım programına alınması için teklif yapıldı, müjdesini aldık. Alanya sahipsiz değil sayın bakanımızla gurur duyuyoruz. Alanyamız batısıyla, doğusuyla, merkeziyle sayın bakanımıza minnettarız." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.