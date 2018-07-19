Batı Alanya'nın fabrika isyanı 

ÇAREYİ Alanya Belediyesi’nin vatandaşın aksayan belediye hizmetlerini iletmesi için hazırladığı sosyal medya hesaplarında bulunan vatandaşlar, çamaşır fabrikalarının kendilerini zehirlediğini söyleyerek belediye yetkililerinden yardım istediler. Fabrika bacalarından yükselen dumanlar nedeniyle evlerinde kapı pencere açamaz hale geldiklerini belirten vatandaşlar, ailecek balkonlarında da oturamadıklarını, balkona çamaşır asamadıklarını dile getirdiler. Günde 3 kez balkon yıkamak zorunda kaldığını ifade eden Özlem Baysal adlı kullanıcı, “Biz zehirleniyoruz. Çamaşır fabrikalarına acil çözüm istiyoruz” dedi.