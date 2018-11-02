Batı Alanya'da sıkı denetim!

Alanya Bölge Trafik İstasyon Amirliği, toplum taşıma araçları ile ticari faaliyette bulunan taşıtlara yönelik denetimlerini Batı Alanya'da sürdürüyor. Denetim çerçevesinde 22 araca cezai işlem uygulandı

Batı Alanya'da sıkı denetim!
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Mehmet AL
ALANYA'NIN Konaklı Mahallesinde yapılan denetimde batı güzergahında çalışan toplu taşıma araçları ile ticari faaliyette bulunan araçlar Alanya Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince denetlendi. Denetimde 108 araç kontrol edilirken 22 araçla ilgili sürücülerine trafik yönünde kusurları bulunanlara cezai işlem uygulanırken 3 araç trafikten men edildi. Alanya Bölge Trafik İstasyon Amirliği tarafından denetimlerin ilçenin doğu ve batı kısmında devam edeceği bildirildi.

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