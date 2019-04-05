Batı Akdeniz'de yılın ilk 3 ayı ihracatı yarım milyar dolara gidiyor

BATI Akdeniz Bölgesi'nin ihracat yükselişini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, bölgenin ihracatının geride kalan 3 ayın sonunda yarım milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

Bahar, "Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 1 Ocak ila 31 Mart 2019 tarihleri arasında yüzde 1,62 oranında artışla 470 milyon 196 bin 10 dolar ihracat gerçekleşti. Sadece Mart ayında gerçekleşen ihracat ise 145 milyon 788 bin 838 dolar oldu. Kış aylarında yaşanan afetler sonucu yaş meyve sebze sektörünün istediği miktarda ürünü bulamaması ve Çin’e ihraç edilen mermer oranında yaşanan daralma, bölge ihracatının daha da artmasına engel oldu" dedi.

Geçtiğimiz yıl domates güvesi (Tuta Absoluta) sorunu ile karşı karşıya kalan yaş meyve sebze sektörünün, bu sene doğal afetler nedeniyle hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşamadığını dile getiren Bahar, hortum, fırtına ve sel felaketleri nedeniyle ürün arzında ve kalitesinde yaşanan daralmanın yaş meyve sebze ihracatını da etkilediğini söyledi.

Bahar şöyle konuştu:

"Sektör buna rağmen 3 aylık dönemde 124,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Maden sektörünün ihracatı 100 milyon dolara yaklaşırken, demir ve demir dışı metaller sektörü yılın ilk gününden itibaren yüksek tempolu ihracatını aralıksız sürdürüyor. Sektörün ihracatı yüzde 200’e yaklaşan artışla 42.1 milyon dolara ulaştı. Kimya ile ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü ise geçen yıla oranla yükselişe geçti. Batı Akdeniz’den bu dönemde en fazla ihracat Çin’e gerçekleşti. Çin, 42,8 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Çin'i 41 milyon dolarla ikinci sıradaki Rusya takip etti. Özbekistan’a gerçekleşen ihracat yüzde 60 oranında artışla 33,1 milyon dolara ulaştı. Dördüncü sıradaki Almanya’ya yüzde 14.5 oranında ihracat artışı ile 25,1 milyon dolar, Romanya’ya ise 20 milyon dolar ihracat gerçekleşti."