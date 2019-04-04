Başvurular bugün başladı!

İŞ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavı, 18 Mayıs 2019 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 4-11 Nisan tarihlerinde elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 10.00'dan itibaren bireysel olarak yapılacak.

2019 yılında 1. Dönem Sınavına başvurular 4-11 Nisan 2019 tarihleri arasında, 2. Dönem Sınavına başvurular ise 25 Ekim-6 Kasım 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli sayılacak. 2019 yılında 1. Dönem Sınavının geç başvuru günü 18 Nisan 2019; 2. Dönem Sınavının geç başvuru günü ise 14 Kasım 2019 tarihi olacak.