Başvurular bugün başladı! 600 işçi alınacak

MİLLİ Savunma Bakanlığına bağlı İstanbul, İzmir ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 600 daimi işçi alınacağını açıkladı. Başvuruda bulunmak için ilkokul mezunu olmak gerekiyor. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular bugün başladı. Son başvuru tarihi ise 29 Mart.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklama ise şu şeklide:

İşçi alım ilanı Türkiye İş Kurumu internet sitesinde yayımlanmakta olup ilana başvuracak adayların, 25-29 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı işyerlerine şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.