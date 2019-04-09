Başvurular başladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvurular başladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
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BUNA göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda  eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik  Komutanlığı'nın erkek/kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön  başvurular 9-29 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.
Alım yapılacak muvazzaf ve sözleşmeli branşları ile diğer şartlar  www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr  adreslerinde yer alan "2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli  Subay Başvuru Kılavuzu" ile "2019 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı  Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda yer alacak.
Ön başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris  internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel  Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. 
Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya  internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılabilecek. İnternet  ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. 
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan  adayların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma  duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular  "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek. 
 Bugün başlayan başvurular, 29 Nisan günü saat 16:59'da sona erecek.

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