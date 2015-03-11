Başsavcıya AGC ziyareti

11 Mart 2015 Çarşamba 07:00
TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Cumhuriyet Başssavcısı Musa Taşkın'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yener Yavuz'un Çorum'a atanmasının ardından göreve getirilen Antalya Cumhuriyet Savcılarından Musa Taşkın,Alanya Cumhuriyet Başsavcısı olarak geçtiğimiz haftalarda görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından açıklanan kararname gereği, Antalya Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Musa Taşkın, Alanya'ya başsavcı olarak atandı. Taşkın, 2007 yılında Cizre Başsavcısı olarak görev yaparken, Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak'ı Nevruz konuşması nedeniyle "yasadışı örgüt propagandası" ve "halkı kine tahrik" suçlarından tutuklatan isim olarak hafızalarda yer etti.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 12:22