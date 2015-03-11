Başsavcıya AGC ziyareti

TÜRKİYE

Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Cumhuriyet Başssavcısı Musa Taşkın'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yener Yavuz'un Çorum'a atanmasının ardından göreve getirilen Antalya Cumhuriyet Savcılarından Musa Taşkın,Alanya Cumhuriyet Başsavcısı olarak geçtiğimiz haftalarda görevine başladı.