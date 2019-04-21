Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta katıldığı, şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze namazı sonrasında uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili  soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem  olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söyledi.
 

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