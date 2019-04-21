Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söyledi.

