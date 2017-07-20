Başsavcı Taşkın'dan Harputlu'ya veda ziyareti

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Yaz Kararnamesi ile yaklaşık 4 yıldır Alanya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Musa Taşkın, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak Ankara'ya tayin olması sebebiyle Kaymakam Harputlu'ya veda ziyaretinde bulundu.
İlk ziyaretini Harputlu’ya yapan Taşkın, görev yaptığı süre boyunca kendisine gösterilen yakın alakadan dolayı teşekkür etti. Harputlu da Taşkın’a Alanya halkına vermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.
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