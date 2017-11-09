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Başsavcı Emre ALTİD’i ziyaret etti

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ni ziyaret etti.

Başsavcı Emre ALTİD’i ziyaret etti

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ni ziyaret etti.

09 Kasım 2017 Perşembe 16:31
Başsavcı Emre ALTİD’i ziyaret etti
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili,  Başsavcı Emre’yi turizm istatistiklerini içeren konularla bilgilendirerek güvenlik konusundaki başarılı çalışmalarından dolayı da teşekkür etti. Başsavcı Emre ise Alanya turistik tesislerinin kalitesinin dünya çapında ortalamanın üzerinde olduğunu söyledi ve ALTİD’in çalışmalarını takip ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

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Yasin EmreAlanya Turistik Işletmeciler DerneğiALTİD
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