Başpehlivan Gökbel'e geliyor

VALİ Münir Karaloğlu, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Gürbüz'ü makamında kabul etti. Gürbüz'ü başarısından dolayı tebrik eden Vali Karaloğlu, Antalya'nın yağlı güreşlere gönül verdiğini ve yağlı güreş pehlivanları çıkan kaynak şehir olduğunu söyledi. Antalya'da yerel yönetimlerin de yağlı güreşe destek verdiğini kaydeden Karaloğlu, "Altyapıya dönük önemli çalışmalar da yapılması gerekiyor. Antalya'da yağlı güreş kültürü var. Halk seviyor. Önemli de bir potansiyel var. Yağlı güreş dendiğinde en az 10 yıl daha Antalyalı sporcular akla gelecek. Bu yıl kürsüdeki 3 pehlivan Antalyalıydı. Bu da Antalya'nın yağlı güreşteki önemini ve büyüklüğünü gösterir. Şu anda da iyi bir jenerasyon var Antalya'da. Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Orhan Okulu gibi isimler var. Bunlar önümüzdeki 5-10 yıl Türkiye'de yağlı güreş dendiğinde ilk akla gelecek isimler olacak İlin Valisi olarak Ali'yi ve diğer yarışmacıları kutluyorum. Önemli olan ilk üç Antalya'daydı. Bu da Antalya'nın yağlı güreşteki önemini ve büyüklüğünü gösterir" dedi. Başpehlivan Ali Gürbüz ise dünyanın en eski spor organizasyonlarından olan Kırkpınar'da başpehlivanlığı elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun manevi desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini belirten Gürbüz, "Güreşçilere destek veren büyüğümüz. Güreşi de çok seviyor. Umarım Antalya'ya ve Antalyalılara yıllarca altın kemeri getireceğiz" diye konuştu. Ziyaretin ardından Gürbüz'e altın hediye eden Karaloğlu, son üç yıldır Kırkpınar'da Antalyalı sporcuların başpehlivan olduğunu hatırlattı.