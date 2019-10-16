banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Başlıyor! İki il arası 5 buçuk saate inecek

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) tarafından yakın şehirler arasında hızlı, rahat ve konforlu seyahat imkanı sağlamaya yönelik üretimi yapılan Anadolu DMU Milli Tren Seti'nin Uşak test sürüşü, Vali Funda Kocabıyık'ın katılımıyla gerçekleştirildi

GÜNCEL 16.10.2019, 23:21
Başlıyor! İki il arası 5 buçuk saate inecek
banner404

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Kocabıyık,  Uşak-Türkmentepe istasyonları arasında gerçekleştirilen test sürüşünde TCDD  Taşımacılık AŞ İzmir Bölge Müdürü Habil Emir'den tren hakkında bilgi aldı.
Yolculuk esnasında 1892 yılında yapılan Konaklar-Güneyköy arasındaki  köprüde de incelemede bulunan Vali Kocabıyık, test sonrası yaptığı açıklamada,  Anadolu DMU Milli Tren Seti'nin 10 Aralık'ta Uşak-İzmir hattında sefere  başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:
 
"Bugün test sürüşünü gerçekleştirdiğimiz ilk yerli üretim Anadolu DMU  Milli Tren Seti'nde incelemelerde bulunarak, test sürüşüne katıldık. Kapıları  kapanmadan hareket etmeyen yerli üretim trenimizin saatteki hızı 140 kilometreye  ulaşabiliyor. Yakın şehirler arasında hızlı, rahat ve konforlu ulaşım imkanı  sağlayan tren ile Uşak-İzmir arası yolculuk 5,5 saatte tamamlanacak. İlimize  şimdiden hayırlı olmasını dilerim."
 
Test sürüşüne Vali Yardımcıları Meral Batı Demirbaş, Hüseyin Demirbaş,  Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Ulubey Kaymakamı  Onur Özaydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü  Mesut Gezer ve diğer yetkililer katıldı.

#başlıyor
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
İmsak 05:40
Güneş 06:59
Öğle 12:48
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545