Başkurdistan-Çuvaşistan-Tataristan Kültür Gezisi

AV. İsmail YILDIZ

GEZİ başkanımızın dostu ve tanıdığı olan müdürü bizi öğle yemeğine davet etmiş. Fabrika müdürü ve teknik sorumlusu kapıda bizi karşıladı. Hemen, yemek salonunda hazırlanmış olan masa sofralara davet edildik. Özservisle aldığımız, nefis yemekten sonra, kimseye izin vermedikleri fabrikaya bizleri davet ettiler. Başkurdistan’da dış yatırımcıların desteklendiğini, özellikle çok kolay, ucuz ve basit usulle arsa satışı veya tahsisi sağlandığını anlattılar. 3 vardiya halinde, durmadan çalışan o muhteşem üretimi seyrederek yetkiliyi dinledik. Anadolu’nun kokulu lokumu ve kitaplarımızı hediye edip teşekkürle ayrıldık.

TEKNE GEZİSİ

Rehberimiz Ruslan (Aslan demek), Başkurt TV Chanel televizyonundan Lilla adındaki bir program yapımcısını bulmuş. Fakat çekim makinesi yok. Bizim ekipten okul arkadaşım Türkolog Muharrem Yellice’nin video kamerasını kullanmaya karar verdik. Çok becerikli fotoğraf makinelerimiz de vardı. Onlar da yeri geldikçe çekim yapacaklardı. Sonra montaj yapılacak, hem Türk hem de Başkurt TV’lerinde yayımlanacaktı. Biz ayrıldıktan sonra, Başkurt“TV Chanel” televizyonu “Selâm” adlı programda yayınlanmış. Bizim gezi grubunun Turan Yolcuları adlı sosyal medya grubuna da gönderilmiş. Seyretme olanağı bulduk. Program da bizimle birlikte uzun yolculuğa katlanan Lilia: “ Eline, emeğine sağlık.”diyor ve teşekkür ediyoruz. Turan Yolcuları olarak Antalya’ya davet edilmesi de güzel bir jest olmuş TV ve medyasında yayımlanmış, sosyal medyaya sunulmuş.

Öğle yemeğinden hemen sonra Akidil gezisine yöneldik. Nehrin kenarında iskelede bekleyen gemilere bindik. Nehir gezisi iyi başladı. Akdil’in suyu çok hızlı akıyor, debisi de yüksek. Akdil Nehri’nin eni 350-400 m. kadar var. Akidil adeta nehirden ziyade bir ara denizi gibiydi. Her yerde olduğu gibi burada da nehrin kıyıları, düzen içinde sıralanmış ağaçlarla sınır çiziyor, yemyeşil bir manzara sergiliyordu.

BAŞKURT MUTFAĞI

Öncelik midemizi düşünmekten geçiyordu. Rehberimiz, Başkurdistan şehirlerinde; özellikle Ufa 6, Siterlitamak 3, Neftekams ve Oktabrsky birer Türk lokantasına sahipmiş. Bunlar, Türk yemeklerinin yanında Başkurt yemekleri yapıyorlar.

6 Haziran öğleden sonra, gezi heyetimiz, öğle yemeğinde buluştu. İyice acıkmış olmamız, yemek seçmeye fazla fırsat vermiyordu. Bir taraftan da nefis Başkurt yemeklerini araştırmaya, soruşturmaya başlamıştım. Notlarımı el verdiğince yazmaya çalışıyordum. Başkurt mutfağı, yarı göçebe hayatı yaşayan Başkurt halkının geleneksel kültürünün bir ürünüydü. Tatar yemeklerinde olduğu gibi et ve hamur ağırlıklıymış. Kırmızı ve karabiber, sarımsak dışında baharat bilinmezmiş.

Aklımda, Başkurt kültüründeki farklılıkları yazma fikri vardı. Bu niyetle defterimde bir bölüm ayırmıştım. Lokantadaki yemekleri görünce, Başkurt mutfağını yazmaya başladım. Aynı zamanda Türk kültürünün özelliklerini içinde barındıran çok çeşitli yemekleri vardı. Bütün yemeklerde yeşil soğan, dereotu, maydanoz ve en çok da et kullanıyorlar. Sabah kahvaltısında bile bol etli yemeklerden afiyetle yedik. Hemen hemen etsiz yemek yemedik. Büyükbaş hayvan eti yanında bol yağlı at etini de seviyorlar. Biz, çok çekinerek at etinin tadını, nasıl olduğuna ölçmek için deneme yaptık. Fakat ben, diğer etlerden çok büyük bir fark görmedim. Zaten İstanbul Güneşli Beldesinde öğretmenlik yaparken 1976 yıllarında orada oturan Kazak Tatarları’nın at eti ikramlarını tatmıştım.

Göçebe Başkurtlar’ın geleneğinde, hayatta uzun süre dayanabilecek kurutulmuş veya pastırma yapılmış at eti, sığır ve koyun eti ile kurutulmuş sebzeler tercih edilmiştir. Süt ve bir içecek olan kımız, önemli gıda ürünlerinden birisidir. Kımız konusunu ileride genişçe anlatacağız Başkurtlar’ın koyun etinden yapılan meşhur millî yemeği Beşparmak aşını, ellerimizi bandıra bandıra yemenin keyfini de yaşadık. Diğer meşhur yemekleri olan şehriyeli haşlama, sabah kahvaltısında önümüze konunca önce şaşırdım, fakat tadınca lezzetine doyamadım. Her sofraya bolca verilen kurutlu et suyu, vazgeçilmez bir yemek ve hazmı kolaylaştıran bir ilaç gibi geldi.

MEŞHUR BAŞKURT BALI VE KOVANLARI

BAL: Başkurt balı sohbeti havaalanında bir başladı, gezi sonuna kadar bitmedi. Bal yarışmalarında defalarca dünya birincisi seçilmiş. Meşhur Başkurt balını çok aradık, fakat bir türlü bulamadık. Başkurt ülkesinde, arı mevsim icabı daha çiçek üstündeymiş. Bal bozma zamanı gelmemiş. Ihlamur balı, özel kokusuyla en meşhuruymuş. Ülkede 150 bin çeşit çiçek varmış, balı da güzelmiş. Eski balı da bulmak imkânsız dediler. Yiyecekler bahsini ileride yedikçe ve gördükçe anlatmaya çalışalım, bizde olduğu gibi, ayılar, kurtlar, kuşlar yiyemesin diye özel kovanlar yapmışlar. Çok kuturlu ağaç kütüklerinin içi dikine doğru oyuluyor. Bunun tepesine kovan hazırlanıyor. Böylece ayı, kurt gibi vahşi hayvanlar arı kovanına yetişemiyor. Kovan bozma mevsimi gelince, arıların bin bir çeşit çiçeklerden topladığı meşhur ballar, kaplarda biriktiriliyor. Bal piyasası, Başkurdistan ekonomisinde büyük bir yer tutuyor. Bütün dünyada tanınıyor. Bizdeki gibi, ağaçlara kovan hamağı yapanları da gördük.

BAŞKURDİSTAN ŞEHRİ: STERLİTAMAK

Bu gün daha erken kalktık ve yola erken çıkıyoruz. Tarihi bir günü yaşamak için sabah heyecanlı kalktık. Yakın tarihe yön veren, Türkiye’yi de etkileyen iki düşünce adamının doğduğu köyleri gezeceğiz: Otobüsle yolumuz 130 Km 2. büyük şehri Sterlitamak’a hareket ediyoruz. Ekibimizdeki Prof. Dr. Filiz Avşar, mikrofonu aldı. Anlatımlarıyla, yolculuğu yumuşatıyor ve çekilir hale getiriyordu. Sırayla herkesi mikrofona çağırıyor, gelenler, kendine ait maharetlerini sergiliyordu. Bana sıra gelince, “Alanya Kalesi’nde” adlı şiirimi okuyarak Alanya’yı övdüm. Sıra TV programcısı Başkurt kızı Lilia’ya geldi: “Ulan Batur” adlı Başkurtların en büyük destanını okudu. Ünlü yaradılış destanını, Başkurtça olarak okudu. Böylece Başkurt destanını da öğrenmiş olduk.

Zevkli hale getirilen otobüs yolculuğundan sonra, Sterlitamak şehrine gelmiştik. İlk yaptığımız iş, Sterlitamak camisini ziyaret. Sterlitamak, Başkurtların tarihinde kutsal bir mevkiye sahipti. İlk kez burada istiklal ateşi yakılmış, müstakil Başkurt devletini kuruluş meşalesi yakılmıştı. Arkasından Başkurdistan’ın istiklâl tarihi bakımından çok önemli bir yeri olan Eski Belediye Binasını yani Başkurdistan Eski Büyük Millet Meclisi binasını gezdik. Burası, aynı zamanda Başkurtların ilk özgürlük ve istiklal müzesi sayılıyor. Bizim Ankara’daki, ilk TBMM binası ve müzesi gibi. Şehirde, Başkurt Devlet Tiyatrosu, Yerel Tarih Müzesi, Resim Galerisi, cami ve kiliseler olmak üzere 50’den fazla gezilecek yer varmış. Her şehir de olduğu gibi, Sterlitamak kentinde de sanat ve kültürün ağır bastığını görüyoruz. Sokak ve caddeler sanat eserleriyle dizayn edilmiş.

BİR SİYASET VE BİLİM ÖNDERİ

PROF. DR.AHMET ZEKİ VELİDİ TOGAN

Zeki Velidi Togan, 1916 yılında siyasete ilk adımını atar. Ufa milletvekili seçilir ve Rus Meclisi Duma’ya girer. Bolşevik Devriminden hemen sonra Başkurdistan’a döndü. 29 Kasım 1917 tarihinde ilan edilen Başkurdistan Muhtar Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük emeği var, gece gündüz çalıştı. Kurucular Meclisi, işte bu eski belediye binasında toplanmıştı. Zeki Velidi Togan, seçimde en çok oyu alarak başkan seçilmişti. Müze yetkilisi bayan, duvarda asılı başkanlık seçimi ve oylama sonuçlarını gösteren levhayı okudu. Seçim ve demokrasiyi gösteren bu tutanak içimizi ısıtmıştı. Oylamaya katılanları, imzalarını ve sonuçlarını gösteren bu tutanağın resmini çekmeden yapamazdım. Demokrasi denen sihirli aracın ilk ana kaynağı, sandık ve seçimlerdi. Ben de, çok önemli gördüğüm bu tutanağı resimleyip arşivime ekledim. Başkurt Cumhurbaşkanı Z. Velidi Togan’ın mumdan yapılmış heykeli ile oturduğu masa başında, birlikte bir resmimi çektirdim.

Çok acıdır ki, 18 Şubat 1918 tarihinde Bolşevikler Başkurdistan Muhtar Cumhuriyeti’ni işgal ettiler. Üstelik, bu taze Başkurt Türk Cumhuriyeti’ne son verdiler. Zeki Velidi Togan, tutuklanarak hapse atıldı.

Ancak Velidi Togan, hapisten kaçtı. 23 Mart 1919 tarihinde kurdukları “Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti”nde Harbiye Bakanı oldu. 1920 yılında da Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi. Fakat, Lenin ve Stalin ile arası iyice açıldı.

“Turan Yolcuları” adını verdiğimiz gezi grubu, o tarihi masa başında topluca bir fotoğraf çektirdik.

Müzeye bakan bayan, uzaktan bir akrabasıymış, müze hakkında uzun uzun bilgiler sundu. Babasının ve annesinin evinin iç düzenlemesi, sergileri eşyaları, kitapları sergilenmişti. Orijinal, tarihi çalışma masası başında, çalışır şekilde mum heykeli dikkatimizi çekiyor. Sarılarak fotoğrafımı çektiriyor ve hatıra defterini yazıyorum. Alanya Kültür-Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı olarak imzalıyorum. Başkanımız Kadir Uysal kitaplarını, ben de Alâiye dergimizi müzeye bırakıp ayrılıyoruz. Alanya İncekum Yörük Müzeme koymak üzere, müze bahçesinden bir torba toprak alıp çantama yerleştiriyorum.

Sterlitamak şehrinden 30 kilometre ötede bulunan Z. Velidi Togan’ın doğduğu köye gidiyoruz. Daha önce, hayatının bir kısmını, Ufa’daki Zeki Velidi Togan Caddesini ve adına dikilmiş anıtını gezerken anlatmıştım. Kalan kısmını sonra anlatacağımı da belirtmiştim. Sanırım, anlatmanın tam sırası:

Stalin ile birçok görüşmeler yapıldıysa da bir sonuç alınamayınca ülkesinden ayrılarak Türkistan’a geçti ve Osmanlı Genel Kurmay Başkanı iken Türkistan’a kaçan Enver Paşa’nın da bulunduğu Basmacılar hareketine katıldı. Basmacılar, Doğudaki Türkistan ve Türklerin millî uyanışını temsil ediyordu. Özgürlük ve bağımsızlık istiyorlardı. Velidi Togan, Türkistan Millî Birlik Komitesi Başkanlığına seçildi. Bizim Enver Paşa’nın da katıldığı, bu savaşlarda, Rus Kızıl Ordusu karşısında başarılı olamadılar. Enver Paşa, bir bayram sabahı Ruslar’ın ani baskınında şehit olmuştu.

Zeki Velidi Togan, 1923 yılında İran, Afganistan, Hindistan ve Mısır üzerinden Avrupa’ya gitti. Avrupa’da bilimsel araştırmalar yaparak akademik kariyer kazandı. Enver Paşa için başta Suyu Arayan Adam (Şevket Süreyya Aydemir) kitabı olmak üzere bu kahramanlarla ilgili birçok kitap yazıldı.

Togan, 1925 yılında çağrılması üzerine, Türkiye’ye geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Profesörlüğüne atandı. Kendisi, filoloji uzmanı, bilim adamı, tarihçi, yazar politikacı, Başkurt millî hareketinin lideridir. 3 Mayıs 1944 yılında, Alparslan Türkeş ve Nihal Atsızlar ile birlikte, ırkçılık hareketinden bir yıl tutuklandı. Sonra beraat etti.

Zeki Velidi Togan, Küze veya Köze köyünde 1890 yılında doğmuştu. Başkurtlar ve Türkler için yaptığı hizmetleri, Türkiye’deki çalışmaları ve etkileri unutulmasın diye doğduğu Köze köyündeki evleri müze haline getirilmişti. Başkurdistan ve Türkiye’deki etkilerini, akademik çalışmalarını, müzede sergilemişler. Müzede de sergilenen yazdığı 300 makale ve 12 tane kitabıyla; Türk fikir hayatını, millîyetçileri ve biz üniversite gençliğini etkilemeyi başarmıştı. 1970 yılında İstanbul’da öldü. Çalışma masasının başında, ruhlarına bir dua hediye etmeyi unutmadık. Görevli bayan, müze hakkında bilgi verirken ben de fotoğraflarımı çekiyorum.