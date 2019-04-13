Başkonsolos Rogoza'dan tebrik ziyareti

MURATPAŞA'DA yüzde 65'lik oy oranıyla yeniden belediye başkanlığına seçilen Ümit Uysal'ı tebrik ve kutlama ziyaretleri devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi Old Town Festivali, Yöreler Renkler Festivali gibi önemli etkinliklerinde yer alan Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina ve üyeleri Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Sorokina, günün anısına Başkan Uysal'a tablo hediye etti. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza da Başkan Uysal'a tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Uysal'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla kutlayan Başkonsolos Rogoza, günün anısına ülkesinin simgesi olan matruşka bebek hediye etti.